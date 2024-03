Medicul Vlad Ciurea anunță cum se pot declanșa boli grave. Românii trebuie să fie atenți la un detaliu banal

În ultima vreme, milioane de persoane sunt din ce în ce mai expuse bolilor. Din păcate, de cele mai multe ori, este vorba de afecțiuni grave, precum cancerul. Medicul Vlad Ciurea a dezbătut acest subiect și a venit cu sfaturi prețioase pentru toți românii care vor să se ferească de astfel de diagnostice.

Care este factorul care declanșează cele mai grave boli în organism

De ani de zile, cancerul este una dintre cele mai grave boli care ucide milioane de oameni. Din cauza stilului de viață, dar și din cauza unor bagaje genetice, multe persoane ajung să fie diagnosticate cu cancer.

Din fericire, în anul 2024, cancerul nu mai este privit ca o boală incurabilă. Însă, asta nu înseamnă că oricine are acest diagnostic se poate trata. Totul depinde de la caz la caz, dar și de momentul în care sunt depistate celulele canceroase.

Există cazuri în care unele persoane care nu au avut niciodată probleme de sănătate se trezesc diagnosticate cu cancer. Pentru că lor le este greu să își explice astfel de situații, pe înțelesul tuturor.

Medicul Vlad Ciurea a spus că fiecare persoană se naște cu anumite gene care duc sau nu la dezvoltarea unor boli. Fiecare persoană le are pe toate, iar în funcție de organismul său, unele se declanșează, iar altele nu.

”Noi ne naștem cu un bagaj genetic de 20 de mii de gene. eu sunt sigur că am și gena cancerului, am și gena hipertensiunii, am și gena diabetului, dar nu am făcut niciuna din toate acestea.”, a spus Vlad Ciurea în podcastul lui Mihai Morar, potrivit

Medicul Vlad Ciurea: ”Feriți-vă de stres!”

Foarte important este și momentul în care aceste gene încep să se activeze. Medicul Vlad Ciurea a susținut ideea profesorului Adrian Restian și a declarat că, de cele mai multe ori, stările de nervozitate și de supărare determină activarea acestor celule.

”Când iei dintr-o anumită stare de depresie, de supărare, de nervi, de ceva care nu merge. Și atunci se activează ca un pianist care a apăsat pe clapă și a intrat în ”clapa” ,să zicem, de neoplazie.”, a mai spus medicul.

să se ferească cât mai mult de stres. Stresul este cel care afectează milioane de persoane, în fiecare zi. Multă lume nici măcar nu își dă seama că este stresată și nu realizează cât de grave sunt efectele stresului pe termen lung.

Stresul este cel mai periculos pentru organism și, în special pentru creier. Pentru că produce anumite dereglări în creier, tot stresul este și cel care declanșează neoplaziile care duc la cancer.

”Feriți-vă de stres! Stresul provoacă cea mai mare dereglare în creier, în organism. Se produce dereglare din creier în organism, și organismul produce aceste neoplazii.”, i-a mai spus medicul Vlad Ciurea lui Mihai Morar.