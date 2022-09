Meghan Markle, în continuare o bombă cu ceas pentru Casa Regală. O cunoscută jurnalistă explică de ce nu va dura pacea de la Palat

Marea pace de la Palat s-ar putea să fie una de foarte scurtă durată, spun tot mai mulți analiști și jurnaliști care urmăresc îndeaproape tot ce se petrece în Familia Regală Britanică de când a murit Elisabeta a II-a.

Pacea dintre Meghan Markle și Harry și Casa Regală, una temporară

Cuplurile Meghan Markle-Harry și Kate Middleton-William au făcut un armistițiu. Cei patru s-au afișat împreună, nedezlipiți, lăsând impresia că toate neînțelegerile existente cândva au dispărut. Dar… oare chiar așa să fie?

Întreaga lume a aflat de certurile dintre frați și soțiile lor. Acum asistă la . Până și Oprah Winfrey, căreia Meghan Markle i-a făcut o serie de , spune acum că ea crede într-o reconciliere între familii.

O altă jurnalistă, cunoscută publicistă care a colaborat de-a lungul carierei cu ABC News, Fox News și MSNBC, are o cu totul altă părere. Într-o Meghan McCain explică de ce această pace este una temporară.

„Este mai mult o încetare a focului. Nu am avut niciodată gânduri puternice despre Familia Regală până când Harry și Meghan au intrat în scenă”, spune renumita jurnalistă în expunerea sa de argumente.

Autoarea spune că Meghan nu a avut nicio strângere de inimă când a început, prin comportamentul și plângerile sale constante, să creeze haos la Casa Regală.

Analista Meghan McCain: „Vor să fie celebrități de top în America”

În opinia lui McCain, Harry și Meghan au învățat că din controverse și scandal, de ce nu, se pot face afaceri bune. Acesta este și motivul principal pentru care foștii duci de Sussex nu se gândesc la o pace reală. Mai trebuie să alimenteze subiecte care au legătură cu Casa Regală, altfel toate contractele lor s-ar putea să dispară unul câte unul.

„Vor să fie celebrități de top în America. Vor să facă bani precum Barack și Michelle Obama, din podcasturi și ofertele de streaming online. Nu vor să mai cânte pentru nimeni și, ca să fiu sinceră, vor să fie Regele Harry și Regina Meghan, dar fără a face parte din vreo instituție regală”, mai spune tăios analista Meghan McCain.

Gazetara mai spune și de ce este convinsă că Meghan se va întoarce în viitorul apropiat în emisiunea lui Oprah pentru a împroșca din nou cu noroi Casa Regală.

„Opinia publică se mai schimbă”

Întrucât Harry are șanse zero să domnească vreodată, cuplul nu are nimic de pierdut. Chiar dacă nu mai sunt prinț și prințesă, ei pot trăi din istorisirile croșetate despre legătura lor cu Familia Regală ori experiențele pe care le-au trăit acolo.

La dezvăluirile pe care le poate face în continuare Meghan, putem adăuga și cele cu care ar putea ieși în evidență soțul ei, mai ales acum când mama sa vitregă, Camilla Parker Bowles, a devenit regină consoartă.

„Ei nu pot face aceiași bani în interiorul Familiei Regale precum sumele pe care le pot obține ca outsideri, înstrăinați și victimizați. Este mai ușor pentru ei să atragă atenția. Le e mai ușor să-și arate convingerile politice din ce în ce mai progresive (n.r.: în antiteză cu conservatorismul Casei Regale).

Ține-ți minte un lucru! Harry are o carte în care spune totul pentru a-și promova proiectele. Dar am și un avertisment pentru ei: opinia publică se mai schimbă”, a mai scris Meghan McCain.