Meghan Markle, dată în judecată de sora vitregă pentru defăimare! Soția Prințului Harry este într-o situație critică

Meghan Markle, soția Prințului Harry nu se războiește doar cu Familia Regală britanică, ci pare să fie în război și cu rudele sale apropiate, sora ei anunțând cîă deja consultă avocați atât din Statele Unite ale Americii, cât și din Marea Britanie, pentru a o da în judecată.

Meghan Markle, soția Prințului Harry, dată în judecată de sora vitregă pentru defăimare

Sora vitregă a lui Meghan Markle a promis că o va da în judecată pentru defăimare, după ce câteva dintre e-mailurile acesteia publicate de presă au dezvăluit că soția Prințului Harry a contribuit la informarea autorilor biografiei Finding Freedom.

Mai mult, de curând, în cadrul procesului pe care l-a intentat presei, Meghan Markle a trebuit să-și ceară scuze instanței pentru că ar fi uitat să-i spună judecătorului despre e-mailurile adresate fostului secretar de comunicații Jason Knauf, după ce acestea au apărut pe fondul bătăliei sale juridice cu publicația Mail on Sunday.

Mai exact, într-un e-mail trimis lui Jason Knauf, Meghan Markle a spus că sora ei vitregă Samantha a pierdut custodia tuturor celor trei copii ai săi de la tați diferiți, lucru care a apărut în biografia neoficială a soției Prințului Harry.

Meghan Markle își calomia propria soră?

Sora vitregă a lui Meghan Markle vrea să o dea în judecată pentru defăimare, calomnie și pentru încălcarea dreptului la viață privată, informează .

”Vorbesc cu un avocat din Anglia și unul din SUA, deoarece există diferite ferestre statutare și diferite probleme. Mă uit să dau în judecată pentru defăimare în SUA. În Marea Britanie, mă uit la o încălcare a confidențialității și o încălcare a legii privind confidențialitatea datelor, deoarece fereastra legală pentru defăimare este de doar un an în Marea Britanie.

Jason Knauf poate fi citat, iar mesajele (pe care Meghan Markle i le-a trimis acestuia, n. red.) sunt dovezi că ea mă calomnia”, a spus sora lui Meghan Markle conform sursei citate.

Culmea este că, de fapt, în ciuda faptului că a negat că ar fi colaborat cu aurotii biografiei neoficiale Finding Freedom, s-a dovedit că Meghan Markle l-ar fi însărcinat pe fostul ei secretar să ofere informații sensibile autorilor respectivei lucrări, acesta dezvăluind și că ruda soției Prințului Harry a renunțat la școală, în adolescență.

Sora lui Meghan Markle și soția prințului Harry nu mai vorbesc de cinci ani

Samantha, sora lui Meghan Markle și soția Prințului Harry au întrerup orice legătură de mai bine de cinci ani, de când actrița se iubește cu Ducele de Sussex, iar acum neagă informațiile care au apărut în biografia acesteia.

„Nu am pierdut niciodată custodia niciunui copil. Ea a spus că mi-am schimbat numele când l-a cunoscut pe Harry, dar eu am făcut publice documentele de schimbare a numelui cu mult înainte”, a spus ea, citată de The Sun.

Meghan Markle, în război cu Familia Regală britanică

Meghan Markle pare să ducă un război pe două fronturi. Unul este îndreptat împotriva propriei familiei, ea fiind certată atât cu tatăl ei, cât și cu sora sa, iar altul, cu familia soțului ei.

De altfel, de curând, să renunțe la statutul pe care îl avea în cadrul Familie Regale britanice, l-a atacat pe socrul său, moștenitorul tronului, Prințul Charles.

