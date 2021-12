Mellina, conflict cu Raluca Dumitru la Bravo, ai stil: „Ai greșit emisiunea!”

Mellina se simte atacată la Bravo, ai stil de colega ei de platou, Raluca Dumitru. În ediția din 2 decembrie, fotomodelul îi va spune cântăreței să se gândească foarte bine dacă mai continuă în show, căci dacă ia toate lucrurile personal, nu va rezista mult.

Mellina are ochii înlăcrimați în timp ce poartă disputa cu Raluca, ascultând sfaturile acesteia, după ce s-a plâns că nu este tratată cum ar merita.

Între cele două există o rivalitate clară. Mellina a declarat ieri, la testimoniale, că nu știe nici ea ce are Raluca Dumitru cu ea, însă a observat niște mici înțepături în ultima perioadă.

Mellina se simte atacată gratuit de Raluca Dumitru, la Bravo, ai stil

„Nu știu ce are Raluca cu mine. De fapt, nu știu dacă are ceva cu mine. În ultima perioadă am simțit din partea ei un fel de taca-taca-taca și a devenit obositor și inconfortabil”, a spus Mellina în emisiunea de ieri.

La un moment dat, Raluca Dumitru i-a spus Mellinei să se uite în dreapta, iar aceasta nu a înțeles la ce se referă. Raluca îi spunea să se uite înspre poartă, căci fetele așteptau cu nerăbdare să vadă care va fi noua concurentă, după eliminarea Mădălinei.

Întrucât Raluca nu a fost exactă în ce i-a spus Mellinei, aceasta s-a arătat destul de supărată, ca și cum ar lua-o peste picior.

„Mai poți, Mellina? Ți-am zis să te pregătești”, i-a spus Raluca Mellinei după ce au lămurit motivul amuzamentului, pe un ton ușor amenințător.

Clinciurile dintre cele două vor continua și în emisiunile următoare. În ediția din seara aceasta, Raluca va fi ceva mai dură cu Mellina, care consideră că uneori se face mișto de ea.

„Ai greșit emisiunea!”

„Tachinările, la un moment dat, au început să devin un pic obositoare”, spune Mellina în ediția din 2 decembrie. „Păi da. Mi se pare că ai greșit emisiunea dacă o iei atât de personal”, este răspunsul Ralucăi.

Fanii emisiunii au reacționat în mediul online la acest nou conflict. Majoritatea celor care au comentat pe pagina de a show-ului sunt de partea Mellinei. I-au adresat Ralucăi o serie de reproșuri și critici.

„Ce perversă e Raluca!; Raluca, vrăjitoarea fără mătură; Nu, nu Mellina a greșit emisiunea. Mahala cu stil”, au comentat oamenii.