Meniu cu gândaci la Institutul Oncologic din București. Primele măsuri

Situația scandaloasă de la Institutul Oncologic Român, acolo unde un pacient a fotografiat un gândac în supa servită de către spital, provoacă primele reacții oficiale.

Nu se știe cum a ajuns insecta în supă

Incidentul s-ar fi petrecut miercuri, 2 august, atunci când un bărbat internat la secția de terapie intensivă a constatat că în mâncarea sa se află o , care părea să fi murit de ceva vreme.

Pacientul a realizat o fotografie care a ajuns la , iar în scurt timp toți angajații spitalului au aflat de ea. Nu există dovezi că insecta a ajuns în mâncare în timp ce hrana era depozitată în spital, sau a fost adusă direct de firma de catering.

Managerul institutului oncologic a cerut firmei de catering ”să îmbunătățească mâncarea”

În următoarele zile, nu s-a luat nicio măsură concretă, iar pacienții au continuat să consume hrană de la respectiva firmă de catering.

Totuși, câteva demersuri au fost deja făcute. Virgil Prunoiu, manager interimar al Institutului Oncologic din București, spune că a discutat deja cu reprezentanții firmei de catering și le-a cerut să-și îmbunătățească activitatea.

„Am primit solicitarea de la medicul șef secție ATI. Am luat măsuri și am trimis firmei de catering sesizarea pentru a îmbunătăți livrarea alimentelor. Am anunțat firma să îmbunătățească mâncarea și condițiile de livrare”, a declarat Virgil Prunoiu pentru .

Alexandru Rafila vrea să modernizeze bucătăriile spitalelor de stat

Vineri, ministrul Alexandru Rafila a anunțat că intenționează să acceseze 450 de milioane de euro de la Banca Mondială, pentru a reabilita bucătăriile spitalelor din România.

Circa 252 de spitale de stat se află în țara noastră, iar majoritatea au nevoie de modernizări, inclusiv în sectorul alimentar.

„Există o discuţie în spaţiul public privind hrana pacienţilor. Avem modele de bună practică, spitale care prepară hrana şi în felul acesta întreaga sumă alocată pacientului este folosită pentru asta, nu e folosită pentru transport sau pentru profitul, care e firesc, şi pe care îl ia operatorul care face catering în spitale”, a declarat Alexandru Rafila.