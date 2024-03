„Merită toate aprecierile noastre!”. Răspuns elegant al lui Eugen Voicu după atacurile lui Ionuț Negoiță la adresa lui Mircea Lucescu și Ion Țiriac

, despre care spune că nu va investi niciodată la Dinamo București. Eugen Voicu a reacționat după ce a auzit atacurile fostului patron din Ștefan cel Mare.

Răspuns elegant al lui Eugen Voicu după atacurile lui Ionuț Negoiță la adresa lui Mircea Lucescu și Ion Țiriac: „Merită toate aprecierile noastre”

Mircea Lucescu și Ion Țiriac sunt așteptați să investească la Dinamo București, însă nu toți „câinii roșii” au încredere în acest scenariu. Ionuț Negoiță este convins că nu se vor implica la trupa din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Eugen Voicu i-a răspuns lui Ionuț Negoiță după atacurile lansate la adresa lui Mircea Lucescu și Ion Țiriac la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate fi urmărită live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Nu sunt de acord cu o asemenea caracterizare și am un mare respect pentru domnul Lucescu pe care l-am cunoscut personal. Respectul este valabil și pentru domnul Țiriac, chiar dacă nu am avut ocazia să ne întâlnim.

ADVERTISEMENT

Domnul Mircea Lucescu merită toate aprecierile noastre pentru aportul pe care l-a avut în fotbalul românesc. Chiar a pus umărul la dezvoltarea mișcării sportive în România. Mi se pare neadevărat și nu aș intra în detalii”, a spus acționarul Red&White.

Ionuț Negoiță: „Pun pariu că nu va investi niciodată la Dinamo”

Fostul patron de la este sigur că „Il Luce” nu va întinde o mână de ajutor „câinilor roșii” în ceea ce privește finanțarea. Ionuț Negoiță a luat o decizie și în ceea ce privește baza de la Săftica.

ADVERTISEMENT

„Eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul să o fac? Văd că unii oameni sunt foarte sensibili, mai ales cei din generația care le place să fie lăudați. Eu n-am criticat, am spus doar că nu cred. Nu înțeleg de unde e iritarea asta? Clubul nu a rămas dator față de dânsul. Nu am comentat performanțele pe care le are.

„Eu am fost acționar la Dinamo singur 8 ani. Nu a mai făcut nimeni asta. Să spui că am dus Dinamo în faliment înseamnă că nu ai măsura cuvintelor. Mi se pare mult exagerat. Eu pun pariu că nu va investi niciodată la Dinamo. Ba mai mult, vine să dea sfaturi pe banii altora. Cu Săftica nici măcar nu e în cunoștință de cauză.

ADVERTISEMENT

Dacă doi ani de acum acest tandem va investi la Dinamo eu voi ceda gratuit bucata aceea de Săftica, care nu are legătură cu baza de antrenament a lui Dinamo. La momentul ieșirii din insolvență, trebuiau venituri la club care să acopere niște venituri din surse interne ale clubului. Acele două baze de cazare erau într-o stare deplorabilă și pe ambele le-am renovat eu”, a spus Negoiță.

ACUZE SOC: “Mircea Lucescu si Ion Tiriac nu vor BAGA BANI la Dinamo!” | Reactia lui Eugen Voicu