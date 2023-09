Meritau Ivan și Mitriță să fie la națională? ”Ai nevoie de jucători de combinație”

Selecționerul Edi Iordănescu a anunțat pentru următoarele două partide din preliminariile Euro 2023, iar cei doi fotbaliști de la Universitatea Craiova nu se regăsesc pe listă.

De ce ar fi trebuit să fie Ivan și Mitriță la națională

Într-o ediție precedentă a , fostul președinte al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a mărturisit că Andrei Ivan și Alexandru Mitriță ar fi meritat convocarea, deoarece sunt doi jucători care pot destabiliza o defensivă.

”La ce fond de jucători are România, Ivan și Mitriță ar putea fi la națională, dar depinde ce are el (n.r. – Edi Iordănescu) în minte. Părerea mea este că ar trebuie să fie la națională. Ivan are calități, caracteristici bune pentru fotbalul european de viteză, dar acum contează și cine îl pune în evidență.

Nu e nici într-o formă deosebită, maximă, nu a arătat precum Mitriță. Sunt niște jocuri de casă și ai nevoie de niște jucători din ăștia care să-ți închege jocul, care să vină pe combinații. Mitriță e un jucător de combinație și e nevoie pentru partidele cu Kosovo și Israel.

Eu mi-aș căuta niște jucători de combinație pentru jocurile astea, deoarece două victorii îți dă șanse foarte mari pentru calificare. Dacă luăm 6 puncte din meciurile cu Kosovo și Israel șansele de îndeplinire a obiectivului sunt foarte mari.

Sunt echipe care au rămas în spate, apropo de Kosovo care și-a pus piedică, Elveția care și-a pus piedică cu noi. Noi concurăm cu Kosovo și Israel, deci meciurile astea directe trebuie să le câștigăm. Ai făcut meci egal cu Kosovo, bun, acum dacă îi bați practic îi scoți. Socotelile cam de modul ăsta se fac”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Contre pe tema convocărilor lui Edi Iordănescu

pentru dubla cu Israel și Kosovo, așa cum a anunțat jurnalistul Cristi Coste încă de vineri la FANATIK SUPERLIGA. Ianis a jucat puțin în ultima vreme, de la revenirea după accidentare, s-a transferat la Alaves, dar rămâne un om important pentru echipa națională.

Dumitru Dragomir și Alin Buzărin , la FANATIK SUPERLIGA, pe tema convocărilor lui Edi Iordănescu. Favoritul fostului șef al LPF, fundașul Ionuț Larie de la Farul, nu a fost chemat la lot.

