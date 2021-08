Mesajul Elisabetei Lipă către premierul Florin Cîțu: „Nu lăsați sportul românesc să moară!”

Elisabeta Lipă speră ca sportul românesc să fie ajutat în continuare de autorități și speră la rectificarea bugetului, pentru că în urma ultimei rectificări, sportul nu a primit deloc bani.

Federațiile olimpice întocmesc fișe în fiecare lună, prin care își prezintă necesarul și activitatea viitoare, dar surpriza neplăcută a apărut când Federația de Canotaj a trimis fișele catre MTS, primind un răspuns că nu mai sunt bani.

Mesajul Elisabetei Lipă către premierul Florin Cîțu

premierului Florin Cîțu, în care îi cere să nu lase sportul românesc să moară: „Astăzi l-am rugat din suflet pe domnul Cîțu să nu lase sportul să moară. La rectificarea bugetului, sportul a primit zero bani! Am vazut că ne-a condus la aeroport și am simțit că iubește sportul”.

„Astăzi, când am aflat că la rectificarea bugetului s-au dat zero bani, nu am mai rezistat de durere și l-am rugat pe domnul Cîțu să ne ajute.

Din suflet l-am rugat să ajute sportul românesc să nu moară. Pentru că daca bugetul este zero bani, dacă se inchid centrele olimpice, este clar că asta se va întâmpla, sportul moare.

Nici nu vreau să cred că situația va rămâne așa cum este astăzi. Refuz să cred asta”, a comentat Lipă în direct la .

Elisabeta Lipă îi mulțumește ministrului transporturilor

Cătălin Drulă, ministrul transporturilor a asigurat-o pe care conține limitarea de viteză solicitată de federație, interdicția de traversare a culoarelor de antrenament și obligația de respectare a indicațiilor de la ambarcațiunile care însoțesc sportivii.

Astfel, Elisabeta Lipă a ținut să îi mulțumească acestuia, după ce îl ironizase pentru că nu i-a răspuns la telefon: „Dumnealui este singurul care ne poate ajuta ca pe Snagov să nu mai avem eternele probleme cu localnicii care se plimbă și fac slalom în viteză, în bărci cu motor, printre sportivii noștri. Pentru noi este un infern.

Așa cum i-am mulțumit ironic pentru că nu mi-a răspuns, astăzi vreau să îi mulțumesc pentru că până la urmă a răspuns și a promis că ne ajuta în acest sens.

Vor fi luate măsuri împotriva acelor oameni care își bat joc, efectiv, de pregătirea sportivilor”.