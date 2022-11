Mesajul lui Edi Iordănescu înaintea amicalelor cu Slovenia și Moldova: ”Această acțiune s-a transformat într-una de oportunitate și afirmare”. Video

Selecționerul s-a confruntat cu o serie de probleme legate de faptul că unii jucători nu au fost lăsați de cluburi la această acțiune și a fost .

Explicațiile lui Edi Iordănescu privind selecția pentru amicalele cu Slovenia și Moldova

Înaintea partidelor amicale cu Slovenia și Moldova, Edi Iordănescu a transmis un mesaj de încredere pentru jucătorii chemați la lot și a dezvăluit ce așteptări are de la acest două întâlniri.

”Mi-aș fi dorit ca această acțiune să fie una de continuitate și consolidare. S-a transformat într-una de oportunitate și afirmare. Mi-aș fi dorit ca perioada bună din septembrie să aibă continuitate, în selecție, în strategie, în abordare, să continuăm lucrurile în ceea ce înseamnă automatismele de joc. Reprezintă ultima oportunitate de pregătire a campaniei pentru Euro.

Am întâmpinat multe dificultăți în a aduce jucători. Nu este perioadă FIFA, iar cluburile nu sunt obligate să lase jucători. Mulțumesc cluburile din țară că nu s-au opus și au susținut echipa națională.

Din afară am primit foarte multe semne negative și, în același timp, au fost și probleme importante medicale. Cel puțin 12-13 jucători care erau pe lista noastră nu pot fi alături de noi”, a declarat Iordănescu jr., într-un interviu pentru .

Ce așteaptă de la tinerii jucători

”A trebuit să ne repoziționăm. Am avut de ales între a aduce mai mulți jucători din competiția internă care au anumită experiență. Mărturisesc că sunt jucători de la Universitatea Craiova, FCSB sau Rapid care puteau face parte din acest nucleu pentru această acțiune, dar am ales altă variantă, să mergem pe tinerețe, foarte mulți jucători tineri, mulți vin de la U21.

Avem șase jucători eligibili pentru sub 21. Avem , 18 jucători care fac parte din generațiile sub 21. Am mizat pe jucătorii tineri, care, în momentul de față, nu reclamau o convocare, dar în care vedem mult potențial.

Este o șansă pentru ei să demonstreze că încrederea noastră are suport, să demontreze că pot fi soluții pentru echipa națională, este un impuls pentru toți jucătorii din campionat. Aștept să aducă energie, entuziasm.

Sunt jucători monitorizați de mult timp, nu i-am descoperit peste noapte. Trebuie să ia această acțiune constructiv. Este o oportunitate deosebită pe care trebuie să o valorifice. Am pretenția ca în fiecare minut să dea tot ce au mai bun, să arate că sunt oameni pe care ne putem baza. Oricare dintre ei se vor regăsi în viitor la națională, va fi un câștig pentru noi”, a continuat tehnicianul.

Iordănescu, îngrijorat de lipsa experienței

Edi Iordănescu s-a arătat îngrijorat din cauza faptului că lotul este unul lipsit de experiență la nivel internațional, însă își dorește ca tinerii jucători să compenseze acest minus cu mult entuziasm.

”Schimbarea de generație este un clișeu. La echipa națională este vorba despre un mix de generații. Avem nevoie de exemple pentru jucătorii tineri. Nu văd o problemă media de vârstă. Venim după niște campanii eșuate și avem nevoie de oameni noi, de tineri, de energie și avem nevoie și de jucătorii cu experiență, cu ștate vechi.

Pe mine nu mă îngrijorează media de vârstă, ci lipsa experienței internaționale. Avem foarte puțini jucători care știu ce înseamnă jocul la nivel internațional, care, la nivel de cluburi, se luptă pentru astfel de obiective. Când îți lipsește experiența internațională, vii și o cauți la echipa națională, dar e mai greu să o găsești pentru că nu te așteaptă nimeni.

Avem adversari de calibru, avem acum două jocuri amicale foarte importante. Slovenia este o echipă deja consolidată și traversează o perioadă bună. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, să propunem un fotbal total și doar așa avem o șansă.

La prima vedere pare destul de puțin. Aș eticheta acest nucleu de jucători mai mult cu o selecționată internă, susținută cu câteva nume din exterior. Încercăm să compensăm lipsa experienței cu energie și entuziasm”, a încheiat Iordănescu jr.