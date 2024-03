Mesajul lui Gheorghe Mustață pentru jucătorii FCSB înainte de startul play-off-ului: „A fost un duș rece! Sper să îi trezească!”

Chiar dacă a pierdut categoric derby-ul cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular, „Roș-albaștrii” au un avans de patru puncte față de rivalii din Giulești și sunt cotați, astfel, cu

Gheorghe Mustață, mesaj pentru jucătorii FCSB înainte de startul play-off-ului: „Campionatul nu-i pierdut!”

Criticați din toate părțile după înfrângerea cu Rapid, jucătorii de la FCSB au primit un important sprijin moral chiar din partea suporterilor. Fanii de la Peluza Nord, în frunte cu liderul Gheorghe Mustață, le-au transmis jucătorilor lui Elias Charalambous să se trezească după acest duș rece și să arate pe teren de ce sunt în stare, pentru că pleacă în continuare cu prima șansă la câștigarea campionatului.

„Începe play-off-ul… Cum arată mesajul tău pentru fani și pentru jucători acum, înainte de acest nou campionat, dacă îi putem spune așa?”, a fost întrebat Gheorghe Mustață de Cristi Coste la emisiune transmisă LIVE lunea, marțea și vinerea, de la 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Eu le-am transmis jucătorilor ce trebuia să le transmit, eu împreună cu Peluza Nord la meciul cu Rapid… Asta este, a fost un meci umilitor din partea noastră ceea ce am pățit acolo… Asta este, nu-i nimic, campionatul nu-i pierdut, suntem la patru puncte.

Le-am transmis jucătorilor că suntem alături de ei și să dăm drumul treabă, să pună osul la bătaie. Pentru că șansele sunt, și Rapidul se mai poate încurca, și noi ne mai putem încurca… Important este ca băieții să se mobilizeze pentru fotbal și să joace ce trebuie”, a răspuns Gigi Mustață.

„Jucătorii ți s-au părut căzuți după 0-4 cu Rapid?”, a vrut să mai știe moderatorul FANATIK SUPERLIGA, iar liderul Peluzei Nord a dezvăluit cum au reacționat elevii lui Charalambous și ce atitudine a avut Vlad Chiricheș.

„Nu am apucat să ajung la ei, nu am fost la bază săptămâna asta, dar am discutat după meci cu ei la stadion, în prezența suporterilor… Le-am spus «Asta este, capul sus!», mi-a plăcut atitudinea lui Chiricheș că a venit cu o încurajare puternică și din partea lui pentru noi și pentru jucători. Trebuie să fim uniți și să sperăm că lucrurile vor merge în continuare ok”, a mai spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în premieră de la 17:30 în fiecare luni, marți și vineri, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Gheorghe Mustață despre problemele întâmpinate de fanii FCSB: „E prea târziu meciul cu Sepsi”

„Ai fost surprins că s-au scumpit biletele chiar la primul meci din play-off? La Tribuna I și la Tribuna II… Câți spectatori crezi că vor fi duminică seara cu Sepsi?”, a vrut să afle Cristi Coste părerea liderului Peluzei Nord despre cu aproximativ 20%.

„Nu știu, cu ce s-a scumpit, că n-am înțeles… Întotdeauna la noi în peluză biletele au fost 30 de lei, și acasă și în deplasare. La Tribuna I și la Tribuna II am impresia că au fost 40 sau 50 de lei, nu văd cu ce să se scumpească.

Ținând cont de rezultatul cu Rapid, nu știu câți oameni vor veni la meciul cu Sepsi… Important este ca suporterii să fie alături de echipă, întotdeauna am făcut apel la lucrul acesta, mai ales că acum echipa a pierdut cu scorul ăsta… Poate și-au revenit cu picioarele pe pământ… E un duș rece și sperăm să-i trezească.

În schimb, e o problemă pentru că meciul e pus duminică seara la ora 21:00, sperăm ca oamenii să înțeleagă chiar dacă întârzie puțin cu transportul… Meciul se termină la ora 23:00 și va fi mai greu cu transportul în comun, se circulă mai greu după acea oră…”, a încheiat Mustață.

S-AU SCUMPIT BILETELE la meciurile FCSB din play-off?