Mesajul lui Kylian Mbappe după ce a ratat penalty-ul care a trimis Franța acasă de la Euro 2020: “Nu știu dacă voi putea să dorm”

, după loviturile de departajare. Kylian Mbappe, unul dintre cei mai buni jucători ai planetei, a fost singurul dintre cei 10 executanți care nu au reușit să transforme.

Franța a avut 3-1, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă. Dar tot elvețienii au fost cei care au avut ultimul cuvânt de spus. Au reușit să reducă din diferență spre final, iar apoi să egaleze cu un gol marcat în prelungiri.

Campioana mondială își ratează obiectivul la Euro 2020 după eșecul suferit chiar la București, pe Arena Națională. În vreme ce Elveția va înfrunta Spania în sferturile de finală.

Kylian Mbappe a avut un mesaj pentru fanii francezi pe rețelele de socializare. Și-a exprimat “tristețea imensă” în postarea de pe Instagram și și-a făcut mea culpa pentru eliminarea Franței.

Cu mult fair-play, Kylian Mbappe a avut puterea să felicite adversara de luni și chiar să le ureze succes elvețienilor în fazele următoare ale competiției.

“E foarte dificil să ștergi cu buretele… Tristețea este imensă după această eliminare pentru că nu ne-am putut atinge obiectivul. Îmi pare rău pentru acest penalty ratat. Mi-am dorit să ajut echipa, dar am eșuat.

Îmi va fi foarte greu să adorm, dar din păcate așa este în acest sport pe care îl iubesc atât de mult, cu suișuri și coborâșuri. Știu că voi, fanii, sunteți dezamăgiți, dar vreau oricum să vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că mereu credeți în noi.

Cel mai important lucru este să ne revenim și să fim mai puternici la următoarele turnee finale. Felicitări și mult noroc, Elveției!”, a scris Kylian Mbappe pe pagina sa de Instagram.

Imediat după terminarea meciului de la București, Kylian Mbappe a primit un mesaj de la încurajare din partea lui Pele. Legendarul brazilian a scris pe Twitter, în speranța că îi va ridica moralul superstarului de la PSG.

„Capul sus, Kylian! Mâine este prima zi dintr-un nou capitol”, a fost mesajul fostului atacant brazilian.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, .

— Pelé (@Pele)