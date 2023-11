Adrian și Universității Craiova după derby-ul de pe „Ion Oblemenco”, încheiat la egalitate, scor 1-1. Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA un episod amuzant cu patronul celor de la FC U Craiova 1948.

Mesajul lui Mititelu pentru Rotaru: “Puneți-l pe Napoli antrenor, să vă fac eu echipa!”

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor la mijlocul lunii septembrie după , anunțată în exclusivitate de FANATIK. Mihai Rotaru a fost nevoit să aleagă alt antrenor, iar în direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul Universității Craiova a dezvăluit că a primit o propunere de la Adrian Mititelu.

Patronul celor de la FC U Craiova l-a sfătuit indirect pe Mihai Rotaru să-l pună antrenor la Universitatea Craiova pe Nicolo Napoli, cel care are nouă mandate pe banca lui FCU. Totul, pentru ca Adrian Mititelu să alcătuiască primul „11” la Universitatea Craiova.

„Să vă zic una bună că tot vorbeam de domnul Mititelu. Când era vorba să schimbăm antrenorul i-a trimis cuiva care mă cunoaște un mesaj. A aflat Mititelu că eu chiar nu fac echipa.

I-a trimis numărul lui Napoli și a spus: ‘Te rog frumos, puneți-l pe Napoli că dacă tot nu face Rotaru echipa măcar să v-o fac eu și o să vedeți că o să câștigați’. Este reală, nu este glumă. Ăsta este caz real. ‘Haideți că vă fac eu echipa’. Nu mi-a trimis mie, mi-a trimis prin altcineva”, a dezvăluit Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru nu face echipa la Universitatea Craiova: „Nu am timp”

Mihai Rotaru susține că nu se implică în deciziile tactice de la Universitatea Craiova. Finanțatorul din Bănie a povestit un alt episod din vremurile în care nu era implicat în fotbal. „(n.r. nu faceți echipa?) Nu am timpul necesar. Eu vreau să mă duc la meci și să mă bucur. Mi-aduc aminte de experiențele de la meciuri dinainte să fiu implicat în fotbal.

La echipa națională spre exemplu. Mă trezeam cu emoții la ora 9-10 în weekend, cu speranță. Eram deja cu prietenii și la ora 13 eram la restaurant. Mâncam, beam până la ora meciului. Mergeam pe stadion și înjuram jucătorii, patronii. Ne bucuram de toate lucrurile astea.

Dacă noi câștigam, aveam stare euforică, continuam șprițul. Dacă pierdeam, e un banc dar nu pot să-l spun. Despre asta este vorba. Nu mai pot să fac asta, dar îmi doresc, îmi lipsește acest lucru. Ziua de meci, în care te trezești, îți pui fularul la gât, te duci la un pub, pe stadion, dai afară, defulezi și te întorci acasă fericit sau trist”, a mai spus Mihai Rotaru.

Cele două momente în care Mihai Rotaru a intrat în vestiarul Universității Craiova: „Le-am zis că au primă de 5.000 de euro. Am pierdut cu 0-2”

Mihai Rotaru a mărturisit că nu mai poate parcurge ritualul dintr-o zi de meci pentru că este implicat direct în fenomen. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a dezvăluit cele două momente în care a fost în vestiarul jucătorilor de la Universitatea Craiova.

„Nu mai pot s-o fac pentru că sunt persoană implicată. Cred că de două ori am intrat în vestiar înainte de meci. O dată când domnul Porumboiu, care văd că este un mare contestatar al nostru, m-a sunat și mi-a zis: ‘Băi, Mihai… Din experiența mea, du-te și dă-le prima înainte de meci pentru că-și vor da viața și vor câștiga (n.r. cu FCSB)’.

Am intrat în vestiar și le-am zis că le dau 5.000 de euro primă de om, de la 1.000. Toată lumea bucuroasă, ne-au bătut 0-2. Am intrat încă o dată, când am fost la Rapid, dar doar le-am zis: ‘Băi, băieți. Am venit aici să luăm trei puncte. Vreau să văd atitudine’.

Am avut atitudine, am fost agresivi în Giulești. Acestea au fost cele două dăți în care eu am intrat în vestiarul Universității Craiova. De câte ori am promis primă mare niciodată nu mi-a ieșit”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru.

Ce mesaj i-a dat Adrian Mititelu lui Mihai Rotaru: „Puneți-l pe Napoli antrenor”