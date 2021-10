Mesajul lui Serghei Mizil după ce a pierdut-o pe sora lui. ”Mulțumesc tuturor celor care m-au sunat și s-au gândit la familia noastră”

Familia lui Serghei Mizil traverseză momente delicate în aceste zile, după ce Donca, sora omului de afaceri, a încetat din viață, tristul anunț fiind făcut chiar de fratele ei.

”Mulțumesc tuturor celor care m-au sunat, mi-au scris și s-au gândit la familia noastră în momentele astea grele. Pentru prietenii care vor să își ia la revedere de la Donca, trupul este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, pe Calea Griviței nr. 202. Înmormântarea va fi marți. Vom anunța, când știm, și ora. Mulțumesc, prieteni…”, a notat duminică Serghei Mizil.

, Donca suferea de o boală complicată, motiv pentru și fusese internată în primăvară la Spitalul Fundeni, Secția Hematologie.

Donca și Serghei erau foarte apropiați

După despărțirea de Nicu Ceaușescu, Donca Mizil se căsătorise cu Dan Sonia. plecând și în multe vacanțe împreună, cu familia.

Acum trei săptămâni, invitat la Xtra Night Show, la Antena 1, Serghei Mizil făcuse câteva dezvăluiri surprinzătoare referitoare la viața sa.

“N-am prieteni. Toți care am fost din copilărie m-au făcut. E trist, dar adevărat. Cu toată lumea m-am certat, m-am certat pe lucruri aiurea. Toți m-au ars pe drum. Majoritatea erau prieteni cu mine, dar mă invidiau. Cu toți am ajuns la aceleași discuții, fără să le fac nimic. N-am încredere în nimeni”, a mărturisit Serghei Mizil.

Serghei Mizil: ”Am fost curățat de toți prietenii!”

”Sunt foarte corect. Nu am ars nici un prieten niciodată, am fost curățat de toți prietenii. Eu dacă sunt cu cineva, merg până în pânzele albe. Am fost pus în situația să îl torn sau să îl fac pentru avantaje foarte mari și niciodată nu am făcut chestia asta”, și-a completat Serghei Mizil declarațiile.

Serghei Mizil a vorbit și despre afacerile pe care le-a dezvoltat în ultimul timp, recunoscând că e mai simplu pe piața imobiliară pentru el decât din postura de proprietar de restaurant.

Serghei Mizil este fiul unui fost ministru

“Am vrut să investesc într-o afacere stabilă și transparentă. Cu restaurantele ai multă bătaie de cap, e greu să găsești personal bun în ziua de astăzi. Nu mai vor oamenii să muncească. Am făcut totul prin bancă, apartamentele s-au vândut foarte repede. Mai sunt câteva de lux, cu terasă. Am încredere în business-ul ăsta și merg mai departe”, a declarat Serghei Mizil.

Serghei Mizil este fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu Mizil. Tatăl lui Serghei a deținut mai multe funcții importante înainte de decembrie 1989, fiind ministrul educației și învățământului (1972-1976), dar și ministru al Finanțelor Publice (1978-1981).