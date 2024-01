Mesajul lui Xavi Pascual înainte de Campionatul European de handbal. Ce șanse au ”tricolorii” în Grupa B

O spune chiar seelecționerul Xavi Pascual, cel care anunță că ”tricolorii” vor încerca să ”joace un handbal bun”, însă toată lumea trebuie să fie ”realistă”. Totodată, Pascual a explicat cum a alcătuit lotul pentru EURO 2024 și cum a pregătit echipa pentru acest Campionat European.

Mesajul lui Xavi Pascual înainte de Campionatul European de handbal

Adversarele României vor fi Austria, Croația și Spania, trei echipe care pornesc favorite certe în fața României. Extrem de direct, într-un interviu acordat , Xavi Pascual a transmis că România nu are ”calitate individuală”, însă se va baza pe forța echipei și pe calitatea grupului.

”Nu avem calitate individuală, dar avem forța echipei, calitatea echipei. În apărare suntem bine, avem atitudine, echipa are forță să lupte, face bine sisteme diferite în defensivă, însă avem o problemă la calitatea individuală în atac. Avem nevoie de gol, trebuie să marcăm mai ușor.

alții în atac și e dificil pe tranziție. Pe contraatac suntem bine, dar e o problemă pe repliere și dacă facem una-două schimbări, în handbalul modern apar necazurile. Cu toate acestea sunt foarte mulțumit de jucători, ei fac tot ce le cer, au înțeles exigența mea și că trebuie să lucrăm 100% în fiecare zi”, a declarat Pascual pentru sursa citată.

să nu aibă așteptări de la acest campionat și să se bucure că țara noastră este prezentă aici după o absență de 28 de ani. Țara noastră ”nu are jucători care să facă diferența”, avertizează Pascual, astfel că e greu de crezut că ”tricolorii” vor reuși să producă surprize.

”Campionatul European este un cadou pentru noi, România este aici după 28 de ani, avem intenția de a juca un handbal bun, însă trebuie să fim realiști. Noi știm unde suntem ca valoare, cred că meciurile de pregătire cu Franța și Muntenegru au arătat unde suntem și la EURO trebuie să arătam ca o echipă. Handbalul este un sport colectiv și dacă un jucător nu dă 100%, îl vom schimba. România, din păcate, nu are jucători care să facă diferența și din acest motiv cred că suntem mai puternici ca grup”, a explicat Pascual.

De altfel, casele de pariuri îi dau dreptate totală lui Xavi Pascual. Cu Austria, adversarul de vineri al ”tricolorilor”, formația lui Pascual primește cota 5 la victorie, în timp ce austriecii au 1.28. Cât despre partidele cu Spania și Croația, favoriții din acele meciuri au cote de aproximativ 1.05.

În aceeași notă, Xavi Pascual a părut mai degrabă pesimist înainte de primul meci de la CE de handbal. ”Nu suntem o echipă echilibrată, nu avem constanță. Echipa a jucat mai bine în repriza secundă cu Grecia și apoi cu Georgia. Am făcut un pas înainte la Yellow Cup, unde am câștigat cu Argentina și Bosnia Herțegovina. Trebuie să mai facem un pas și la Campionatul European, handbalul românesc are nevoie de încă un pas înainte.

Nu știu dacă putem face o surpriză. Cred că cel mai important pentru noi este primul meci, împotriva Austriei, pe care vom încerca să-l câștigăm. Apoi urmează Spania și Croația. Trebuie să ne cunoaștem poziția, suntem cu șansa a patra, dar vom încerca în toate meciurile să stăm aproape de adversar și dacă în ultimele 10 minute suntem tot aproape, vom încerca să câștigăm. Adevărul este că Spania, Croația și Austria sunt mai bune decât noi”, a concluzionat Xavi Pascual, fără a lăsa prea multe speranțe fanilor.

România va debuta cu Austria la CE 2024 de handbal, vineri 12 ianuarie de la ora 19:00. Tot de la 19:00, însă pe 14 ianuarie, va avea loc partida România – Spania, în timp ce meciul cu Croația se va disputa pe 16 ianuarie. Trebuie menționat și lotul pe care se va baza Xavi Pascual, după o pauză de 28 de ani de la Europene.

Așadar, au fost chemați portarii Ionuț Iancu (Steaua), Dan Vasile (CSM Constanța), extremele Nicușor Negru (Dinamo), Sabin Constantina (Steaua), Alex Tărâță (Steaua), Ionuț Nistor (CSM Constanța), pivoții Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur), Adrian Rotaru (CSM București), în timp ce linia de 9 metri e alcătuită din Robert Militaru (Dinamo), Dan Racoțea (Dinamo), Andrei Drăgan (CSM Constanța), Gabriel Ilie (CSM Constanța), Daniel Stanciuc (Dinamo), Gabriel Cumpănici (Minaur), Cristi Ghiță (Turda), Marius Sadoveac (Poli Timișoara), Liviu Caba (CSM Constanța), Demis Grigoraș (Benfica), Andrei Buzle (Granollers).