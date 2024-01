Meseria care îți poate aduce bani foarte mulți și pentru care nu-ți trebuie studii superioare. Cum reușește un bărbat să câștige peste 100.000 de dolari pe an

Un bărbat din New York reușește să câștige mulți bani, și anume peste 100.000 de dolari pe an, iar meseria sa nu necesită studii superioare. Practică această activitate de ani buni și îi place foarte mult.

În ziua de astăzi există foarte multe joburi, iar pentru cei care le practică. Se pare că nu doar cei care lucrează în domeniul medical, IT, financiar sau în avocatură pot câștiga mulți bani.

Ryan Stewart, un american care iubește foarte mult câinii, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Americanul plimbă câinii încă din 2002, de când a lansat Ryan for Dogs, în New York, pentru a câștiga niște bani în plus. La momentul respectiv, lucra în domeniul actoriei.

În acest moment, principala activitate a bărbatului este plimbarea câinilor. Ryan câștigă aproximativ 60 de dolari pe oră și plimbă, simultan, grupuri de trei până la cinci câini.

Acesta reușește să câștige până șa 120.000 de dolari anual, conform unor documente, notează . Stewart are o relație foarte bună cu câinii, astfel că practică această meserie cu plăcere.

Bărbatul din SUA nu are diplomă universitară. Ryan Stewart reușește să obțină un venit anual destul de mare, de șase cifre, și îi place meseria lui. Acesta lucrează aproximativ 36 de ore pe săptămână, 6 ore pe zi, timp de 6 zile.

Ce trebuie să știe un plimbător de câini

Deși este un job potrivit pentru cei pasionați de câini, nu este tocmai ușor. Cei care vor să practice această meserie trebuie să știe că este nevoie de concentrare și vigilență astfel încât să prevină price accident, precum conflictele dintre câini sau rănirea lor.

În plus, trebuie să fie, în permanență, atenți la trafic. Ryan Stewart a spus că este o profesie care nu permite ascultarea muzicii în căști, de exemplu, pentru că ar putea distrage.

Cei care își doresc să plimbe câini trebuie să fie mereu atenți la aceștia, pentru că rănirea lor i-ar putea costa enorm. Deși nu este o meserie pentru oricine, există numeroase avantaje, cum ar fi petrecerea timpului cu aceste animale de companie.

În New York, venitul mediu anual al unui plimbător de câini este de aproximativ 35.625 de dolari. Nu este un venit mare, deStewart solicită, în prezent, între 20 și 25 de dolari pentru fiecare câine. Mulți clienți vin prin recomandări, dar și prin solicitări pe site-ul web.