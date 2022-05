Sergio Aguero l-a dat de gol pe Messi. Care a fost reacția starului lui PSG după golul lui Benzema

Fost jucător al Barcelonei și un apropiat al lui Pep Guardiola, Leo Messi, evident, le-a ținut pumnii celor de la Manchester City. Și spera ca aceștia să-l razbune pentru eliminarea din optimile de finală.

Real Madrid a reușit însă o nouă . Iar argentinianul a reacționat imediat după golul lui Benzema, trimițându-i un mesaj bunului său prieten Sergio Aguero.

Retras din activitate din motive medicale, Sergio Aguero a fost invitat de ESPN să comenteze partida dintre Real Madrid și Manchester City. Alături de el a fost și un alt fost jucător al lui Manchester City, Carlos Tevez.

Leo Messi i-a urmărit pe parcursul partidei, iar după ce Karim Benzema a marcat golul care consființea calificarea madrilenilor, i-a trimit un mesaj grăitor. ”Termină cu glumele proaste, nu poate să fie adevărat!”, i-a spus Messi.

Aguero:

Messi sent me after Real Madrid’s third goal.

” Stop your stupid banter, that can’t be true!

