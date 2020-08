Mesut Ozil se revoltă împotriva șefilor lui Arsenal: ”Mă simt vânat, dar nu plec”

Mijlocașul german Mesut Ozil se revoltă împotriva șefilor clubului Arsenal Londra, care încearcă să scape de el în ciuda faptului că mai are un an de contract.

De asemenea, fotbalistul cu origini turce nu este de acord cu diminuarea salariului, deși are cel mai mare contract din lotul ”tunarilor”.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani a anunțat că nu va pleca de pe Emirates, chiar dacă antrenorul Mikel Arteta l-a anunțat că nu se ba za pe el în sezonul viitor.

Revolta lui Mesut Ozil după ultimele decizii de la Arsenal

După toate aceste probleme, Mesut Ozil s-a revoltat împotriva conducătorilor clubului Arsenal Londra și a făcut declarații incendiare într-un interviu acordat publicației The Athletic și citat de cotidianul The Sun.

”Poziția mea este clară. Sunt aici până în ultima zi a acordului nostru și voi oferi tot ce am pentru acest club. Situații ca acestea nu mă vor schimba niciodată, ci mă fac doar mai puternic. Am arătat în trecut că pot reveni în echipă și o voi arăta din nou”, a declarat Ozil.

”Voi decide singur când plec, nu alți oameni. Nu am semnat pe doi sau trei ani, am semnat pentru patru și acest lucru ar trebui să fie respectat de toată lumea. Orice s-a întâmplat în ultimele două sezoane, sunt fericit și foarte puternic mental”, a mai spus el.

”Lucrurile au fost, evident, dificile, dar iubesc Arsenalul, îmi place să joc acolo, iubesc oamenii din club, oamenii adevărați, cei cu care am fost de mult timp, și iubesc Londra, este casa mea”, a menționat germanul.

În ciuda faptului că are cel mai mare salariu de la Arsenal, 20 de milioane de euro pe an, Mesut Ozil nu este de acord cu diminuarea cerută de oficiali: ”Nu renunț la nimic. Vrem să contribuim, vrem să ajutăm, dar nu a fost clar de ce trebuie să ne taie salariile.

Toți am spus inițial că suntem de acord, dar când am întrebat unde se duc banii, conducerea nu a știut să ne dea un răspuns. Am fost grăbiți să acceptăm o variantă neclară și eu nu pot lua decizii importante așa. Vreau să-mi ajut echipa și voi lupta pentru asta”.

