„Mi-a trimis mesaj”. Arbitrul despre care Becali dezvăluie că și-a cerut scuze

De cealaltă parte, Rapid este pe 3, cu 26 de puncte. Becali a vorbit despre duelul pierdut în sezonul trecut contra giuleștenilor, atunci

Becali l-a iertat pe Feșnic

“Și Petrescu a avut prietenii, dar Petrescu de vreo 10 ani arbitrează, nu mai are mama, nu mai are tata. Acela de exemplu, Feșnic. Feșnic este un arbitru bun, omul și-a dat seama că a greșit.

Mi-a trimis și mesaje să îl iert. A zis că mă înțelege, mi-a trimis vorbă. Eu i-am trimis mesaje lui. A zis domne îl înțeleg, spune-i să mă ierte, am greșit. Dacă și-a cerut omul iertare. Când este unul tăcut și te mai dă și la comisii, acela este un om de jagardea”, a spus Gigi Becali.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid se apropie cu pași rapizi, iar cele două formații sunt mai apropiate ca valoare ca niciodată. Rapid a progresat enorm sub bagheta lui Bergodi, iar o victorie cu FCSB ar micșora diferența dintre cele două echipe la 2 lungimi.

Feșnic și-a recunoscut vina

Horațiu Feșnic a greșit decisiv în duelul din sezonul trecut dintre Rapid și FCSB. Atunci, centralul nu l-a eliminat pe Onea în urma unui fault dur, iar echipa lui Gigi Becali a pierdut puncte importante în lupta pentru titlu. În acest sezon, trupa lui Charalambous a început tare campionatul și are un singur meci pierdut în 14 etape.

“Adică ăla care știe ce mizerie face, te mai dă și la comisie, ăla e om de jagardea. Adică când el știe ce mizerie face, e jagardea. Dar Feșnic putea să dea la comisii. Că i-am dat mesaje noaptea. Omul a avut bunul simț să zică că a greșit și să nu dea la comisii.

Îl consider om drept, eu consider că Feșnic a greșit atunci cu Rapid, nu a avut vreo intenție. Nu știu, poate să arbitreze, nu am nicio treabă. Când omul își cere iertare, dar când ăla e pervers și viclean, te mai dă și la comisii. Nu are caracter”, a completat Gigi Becali.

Rapid se încălzește pentru derby-ul cu FCSB. Formația condusă de Bergodi va merge în Ghencea acolo unde o așteaptă CSA, în cupă. Giuleștenii vin cu moral după ce au reușit o victorie spectaculoasă în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 2-0.

