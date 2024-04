„Mi-au scos amigdalele pe viu”! Experiența l-a traumatizat pe Mitică Dragomir

Mitică Dragomir a dezvăluit experiența care l-a traumatizat pe viață! Omul de afaceri nu va uita niciodată operația pe care a suferit-o în copilărie: i-au scos amigdalele pe viu!

Mitică Dragomir, despre experiența care l-a traumatizat. L-au operat pe viu când era tânăr

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a amintit de perioada în care nu avea posibilități financiare, iar multe din intervențiile chirurgicale (dacă nu chiar majoritatea) se făceau fără anestezie. Mitică Dragomir a apucat o vreme în care medicina nu era atât de avansată ca astăzi, când orice operație e lipsită de suferință.

„Când am fost mic și sărac… Acuma nu mai sunt sărac. Am o pensie așa bună că pot să stau la Dubai. M-am dus la o școală profesională și am reușit la Combinatul Chimic din Craiova, dar m-au repartizat apoi la Făgăraș și stăteam numai bolnav, numai cu temperatură.

Am fost operat pe viu de amigdale, mi-au tăiat pe viu. Visez acuma și noaptea. Acum 70 de ani aproape, fii atent, 60 și ceva de ani am fost operat pe viu și n-am avut nimic cu gâtul. Răcisem acum câteva zile, am luat două Nurofene și mi-a trecut”, a povestit Mitică Dragomir despre experiența care l-a traumatizat, la MAX Profețiile lui Mitică.

Secretul longevității lui Dragomir: somnul de la prânz e sfânt!

În contimuare, Mitică Dragomir a dezvăluit și care este secretul longevității sale. Antreprenorul de 77 de ani spune că secretul atingerii unei astfel de vârste este, dincolo de orice, odihna! Din punctul său de vedere, corpul are nevoie în primul rând de somn de calitate, iar el recomandă siesta.

doarme zilnic, indiferent unde se află, între orele 14 și 16. Afaceristul a recunoscut, însă, că la capitolul alimentație nu e tocmai un exemplu, în sensul că mănâncă absolut de toate, inclusiv mâncare foarte grasă. Mitică Dragomir nu poate renunța la tentațiile culinare, mai ales că și soția îl răsfață. Recent, a dat iama într-o tavă cu baclavale preparată de soție.

„Le spun tuturor: pe primul loc e odihna, nu e mâncarea. Dormiți două ore la prânz. Noaptea nu prea dorm, dar dorm ziua, de la 14 la 16. Între 14 și 16 nu răspund. Ce regim de viață am eu? Dorm două ore după-amiază de când m-am născut. Domnule, oriunde sunt (dorm, n. red.).

Le spun și oamenilor, între orele 14 și 16 nu sunt. Iau un medicament preventiv și, după ce beau 50 de grame de pălincă, dorm. Eu dorm numai cu geamul deschis, chiar și iarna. Și, fii atent, mănânc toate prostiile din lume, gras, ardeiat, tot, tot, tot, brânzeturi, dar nu mănânc mult.

A făcut nevastă-mea două tăvi de baclavale… Poate și gena, dar odihna e pe primul loc și sfătuiesc pe toată lumea. Odihna și băutură cât mai puțină. Eu n-am fost beat niciodată, de drogat, nu m-am drogat. Am pierdut la nopți… Dar am dormit ziua”, a concluzionat Mitică Dragomir.

