Mitică Dragomir, război total cu Vasile Dîncu. „Spune-mi ce a făcut? Un om șters!” A citat din Tudor Gheorghe!

Mitică Dragomir a luat foc când a fost întrebat dacă Vasile Dîncu ar putea candida la o funcție importantă, în 2024, an electoral. Fostul ministru al Apărării Naționale e din nou în prim plan.

Mitică Dragomir a pus tunurile pe Vasile Dîncu: „Să ai de 100 în buzunar câți miniștri tâmpiți am cunoscut eu”

Dumitru Dragomir poate să stea liniștit. Totuși, fostul șef LPF nu îl are deloc la inimă pe Președinte al Consiliului național al PSD.

„Spune-mi ce a făcut? Ce carieră? Ce a făcut ca ministru al Apărării? Ce a făcut ăsta în viața lui? A făcut vreo casă? Dar numai, gata, că m-a rugat cineva de la Cluj să nu mai zic de el.



Mi se pare un om șters, care conduce România. Să ai de 100 în buzunar câți miniștri tâmpiți am cunoscut eu. I-am cunoscut personal. N-aveau pic de minte.

Are ăsta de la Craiova, marele cântăreț de folk, l-am văzut la Sala Palatului, Tudor Gheorghe, are o poezie în care spune ca la vârful politicii trebuie să alegi oameni slabi, oameni corupți, oameni proști. Are o poezie extraordinară.

Pe mine mă interesează dacă vine un gospodar. Să vină Piedone, de exemplu. Iar dacă vine doamna Firea, doamna Firea bate pe toată lumea. Și independentă îi bate pe toți”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e live pe FANATIK.RO, luni, de la ora 13:30.

Care este cariera politică a lui Vasile Dîncu

Vasile Dîncu (62 de ani) este un politician român, de profesie sociolog. În legislatura 2004-2008 a fost membru al Senatului României, ales în județul Cluj pe listele partidului PSD.

În guvernul condus de Adrian Năstase (28 decembrie 2000 – 21 decembrie 2004), a fost ministru al informațiilor publice. Între 17 noiembrie 2015 și 4 ianuarie 2017 a fost ministru al administrației și dezvoltării regionale în guvernul Dacian Cioloș.

Din 25 noiembrie 2021 până pe 24 octombrie 2022 a devenit ministrul Apărării Naționale în guvernul Nicolae Ciucă. La finele anului 2019 s-a reînscris în PSD, iar din august 2020 este Președinte al Consiliului național al Partidului Social Democrat.

