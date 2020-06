Mick Schumacher este tot mai hotărât să ducă mai departe faima tatălului său în Formula 1. Fiul celui care este recordmanul de titluri mondiale deținute în Marele Circ, reușind să triumfe de șapte ori, nu se sperie de pericolele existente sau de faptul că povara cea mai grea este chiar numele pe care îl poartă.

Mick Schumacher a ajuns deja la vârsta de 21 de ani și spune că este pregătit să facă marele salt în Formula 1, fără nici un fel de teamă că ar putea da greș. Tocmai pentru a da mai multă greutate dorințelor și cuvintelor sale el a trimis o scrisoare în care vorbește despre pasiunea sa și modul în care Michael Schumacher l-a ajutat încă de la început.

Schumacher junior mărturisește faptul că nu doar o singură dată a luat decizia de a nu concura la carturi, când era copil, cu numele său, intrând în concurs cu o altă identitate, tocmai pentru a nu se vorbi că este băiatul marelui campion din Formuila 1.

Mick Schumacher explică relația pe care o are cu tatăl său

În scrisoare Mick Schumacher povestește în cuvinte emoționante relația pe care a avut-o permanent cu tatăl său, sfaturile pe care acesta i le-a dat și modul în care va reuși să depășească presiunea numelui, pentru a-și împlini visul.

„El este întotdeauna tatăl meu în primul rând. Una dintre principalele lecții pe care mi le-a oferit este să rămâi constant, să nu fii niciodată prea euforic sau prea deprimat.

Și-a dat seama de mic faptul că vrea să devină pilot de Formula 1

Mi-am dat seama destul de devereme că vreau să fiu pilot Formula 1, un campion. Am urcat în kart-uri de când avea trei ani, am participat la cursele naționale de la opt. Când aveam 11-12 ani, știam că vreau să fac asta la nivel profesionist.

Schumacher junior își admiră tatăl în primul rând ca model de părinte, dar și ca sportiv. Însă spune clar că niciodată nu s-a uitat la Michael ca la cel mai mare pilot, ci pur și simplu ca la tatăl său.

Are stres doar în ceea ce privește deciziile pe care le ia

Am folosit diferite nume pentru a rămâne sub acoperire, pentru a reuși să îmi îmbunătățesc performanțele fără notorietatea de a fi fiul lui Michael Schumacher. Dar, sincer, nu simt nicio presiune să duc numele familiei sau să fac exact ceea ce a făcut tatăl meu. Cea mai mare parte a stresului provine din ceea ce fac eu, gândindu-mă la ce am făcut greșit și la cum pot îmbunătăți.

Oamenii au văzut revistele și pățile frumoase ale tatălui meu, pe care le înțeleg în totalitate. Înțeleg. Adică, a concurat la cinci campionate Formula 1 până în anul în care m-am născut și este incredibil, nu? Dar nu m-am uitat niciodată la tatăl meu ca fiind cel mai mare pilot din lume”

