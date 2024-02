Mihaela Bilic a dezvăluit alternativa sănătoasă la chipsuri sau covrigei: ”Are același gust, calmează și înlătură aciditatea”

Mihaela Bilic a dezvăluit alternativa sănătoasă la chipsuri sau . Nutriționistul vedetelor susține că „are același gust, calmează și înlătură aciditatea” din organismul uman. Despre ce aliment este vorba, de fapt.

Mihaela Bilic spune care este alegerea ideală pentru chipsuri sau covrigei. Gustul este asemănător cu o legumă care se consumă destul de rar de români, însă care are beneficii uriașe. o recomandă tuturor.

Gulia înlocuiește cu mare succes ronțăielile pe care le iau majoritatea oamenilor între mese. Aceasta scade riscul de cancer de sân, reduce aciditatea, ajută la slăbit și este bogată în vitamine. Leguma era pusă în fiecare toamnă la murat de tatăl medicului.

Nutriționistul își amintește cu mare drag de perioada în care mânca cotor de varză cu sare. Acesta este crocant, dulce și bun, fiind considerat o adevărată “delicatesă”. Și gulia este în aceeași situație cu cotorul de varză.

„Ei bine, gulia are exact același gust! Și e normal să fie așa pentru că face parte din familia crucifere, exact ca și varza. De ce vreau să vă amintesc de gulie? Pentru că de multe ori uităm de existența ei și e păcat.

Este prietenoasă cu tubul digestiv, calmează și înlătură aciditatea. Cu toții știm că varza este recomandată în ulcer și gastrită, iar gulia are același efect benefic”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de .

Mihaela Bilic, detalii despre gulie și proprietățile sale

Mihaela Bilic recunoaște că gulia este mai puțin cunoscută decât alte legume similare, cum ar fi varza și broccoli. Nutriționistul susține că această plantă are foarte multă vitamina C, mai mult decât se află într-o portocală.

Concret, 100 de grame de gulie conțin 30 de grame de vitamina C, cât jumătate de portocală. De asemenea, mai are în compoziția sa 220 mg de potasiu, cât într-o banană. În plus, are numai 20 cal/100 grame și fibre din belșug.

„Gulia balonează pentru că are compuși cu sulf, dar are și bioflavonoide care neutralizează efectul estrogenilor și scad riscul de cancer de sân. Cât despre slăbit, nu mai vorbim, gulia crește senzația de sațietate și ajută la eliminarea retenției de lichide din organism.

În plus, consistența ei crocantă și răcoritoare o recomandă pentru ronțăit, în loc de chipsuri și covrigei”, a mai spus Mihaela Bilic. Gulia este o gustare sănătoasă și poate fi consumată ca atare, proaspătă sau în salate.