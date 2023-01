Mihaela Bilic a dezvăluit secretul dietei în care mănânci pe săturate și slăbești! Ce alimente trebuie excluse

În exclusivitate pentru FANATIK, Mihaela Bilic, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea nutriției din România, a explicat cum se poate scăpa, rapid și eficient, de kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor de iarnă. Iar asta fără prea mari sacrificii, ba chiar cu mâncăruri delicioase.

Mihaela Bilic, despre dieta eficientă. Cum slăbești mâncând pe săturate

Medicul Mihaela Bilic, unul dintre cele mai cunoscuți specialiști în ceea ce se numește managementul obezității, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cea mai eficientă dietă pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus acumulate de sărbători.

Mai mult decât atât, în care cei care vor să țină regim de slăbit vor avea ocazia să se delecteze cu mâncăruri delicioase, precum grătarele sau ciorbele, iar carnea nu le-ar lipsi deloc din farfurie.

În altă ordine de idei, Mihaela Bilic ne-a dezvăluit planurile pe care și le-a făcut pentru 2023 și a anunțat că va reveni pe ecrane cu emisiunea „Doctor de bine” de la PRO TV și că va publica o nouă carte.

Mihaela Bilic: ”Am început anul cu senzația că sunt într-o vacanță care durează prea mult”

Cum ai intrat în 2023? Cum a debutat acest An Nou pentru tine?

– Am început anul cu senzația că sunt într-o vacanță care durează prea mult. Poate din cauza faptului că nu a fost o iarnă adevărată, implicit nici atmosferă de sărbători, sau poate am prea multe planuri și nu mai am răbdare să le pun în practică. Cert este că în 2023 am multă energie și sunt sigură că provocările vor fi pe măsură!

Ce așteptări și dorințe ai pentru noul an?

– Vreau ca noul an să-mi aducă experiențe interesante și oameni noi de la care pot să învăț, să aflu informații. Îmi doresc parteneri alături de care să construiesc proiecte inedite și lucruri diferite de tot ce există acum. Întotdeauna mi-au plăcut drumurile nebătute de alții, iar în domeniul nutriției mai sunt încă multe de spus.

Care sunt planurile tale atât din viitorul apropiat, cât și din cel mai îndepărtat?

– Cu siguranță voi publica încă o carte anul acesta. Emisiunea „Doctor de bine” de la PRO TV va reveni cu un nou sezon. Rămân prezentă și pe calea undelor în „Frecvența gustului” la Europa FM. Ca noutate, voi fi prezentă constant în mediul online cu o serie de consultații live despre nutriție și stare de bine. Pe termen lung, vreau să strâng în jurul meu o comunitate de oameni dornici să fie „hrăniți” cu informații corecte, mâncare bună, energie pozitivă și optimism.

Mihalea Bilic explică cea mai simplă și rapidă cură de slăbire de după Sărbători

Majoritatea persoanelor au acumulat câteva kilograme în perioada sărbătorilor de iarnă. Cum putem scăpa de ele într-un mod rapid, dar sănătos?

– Cea mai după sărbători este cea cu ciorbă/supă. Mâncați de două ori pe zi câte un castron mare de supă caldă, indiferent că este dulce sau acră, cu multe legume, dar și cu carne, cartofi, orez sau paste făinoase. Fie că e ciorbă de perișoare, de fasole cu afumătură sau supă cremă de morcov, ciorba este alimentul ideal pentru slăbit: ține de foame câteva ore bune și are doar jumătate din numărul de calorii al unui fel principal. Hrănește, încălzește, hidratează și slăbește în același timp!

Cum se pot motiva cititorii noștri să ducă un stil de viață cât mai chibzuit din punct de vedere alimentar?

– Motivația nu poate veni din exterior, trebuie să o găsești în tine. De obicei, suntem dispuși să facem efort doar atunci când primim o recompensă sau când ne este frică de o pedeapsă. Cei mai mulți bărbați își schimbă alimentația în momentul în care analizele de sânge sunt anormale și arată un risc de boală. Cât despre femei, motivația apare odată cu riscul de a fi trădate în dragoste. Din păcate, un stil de viață sănătos și echilibrat necesită efort, disciplină, educație și perseverență. Să avem grijă cu adevărat de ființa noastră, asta ar trebui să ne fie motivația!

Esențial pentru slăbit: ”Eliminarea ronțăielilor dintre mese”

Cu toții știm provocările de tipul „30-day challenge”, menite să determine oamenii mai puțin motivați să facă schimbări în bine în viețile lor. Poți recomanda un astfel de program cititorilor FANATIK?

– Există o mulțime de lucruri bune și obiceiuri noi pe care le putem adopta. Primul la care mă gândesc este eliminarea ronțăielilor dintre mese. Faceți curățenie în programul alimentar și limitați-vă la 3 mese principale, fără nimic de ciugulit dulce sau sărat: nici migdale, nici covrigei, nici biscuiți.

Un alt obiectiv ar putea fi limitarea consumului de zahăr. Nu consumați niciun lichid care are calorii: nici sucuri fresh sau naturale, nici băuturi carbogazoase, nici bere sau alcool. Consumați fructele ca atare, mestecate, pe post de desert sănătos. Cât despre prăjituri, o dată sau de două ori pe săptămână, ca premiu sau recompensă.

Nu în ultimul rând, ajustați dimensiunea porției și încercați ca farfuria de mâncare să nu depășească dimensiunea palmelor voastre!

”Mâncarea trebuie să conțină 80% legume și 20% carne, pește, ouă sau brânză”

Care este cea mai accesibilă dietă cu care putem slăbi? Accesibilă din punct de vedere al timpului, banilor și lejerității cu care oamenii o pot ține.

– Toată lumea slăbește cu proteine și multe legume. Indiferent că se numește salată, ciorbă sau tocăniță, mâncarea trebuie să conțină 80% legume și 20% carne, pește, ouă sau brânză. Învățați să umpleți farfuria cu legume, deoarece au apă, fibre, vitamine, minerale și puține calorii. Proteinele și grăsimile sunt „condimentele” care țin de foame și dau gust. Cu toții ne îngrășăm din paste, pizza și pâine, combinate cu grăsime. Însă vestea bună este că toți slăbim cu grătar și salată!

Intervin vreodată „defecte profesionale” în viața ta de zi cu zi, în timpul liber petrecut cu cei dragi?

– Este mai grav de atât! Simpla mea prezență îi face pe oameni să se simtă vinovați de ceea ce mănâncă, chiar dacă eu nu spun nimic. Așa că am ajuns în situația în care îmi comand cele mai „păcătoase” feluri de mâncare, doar ca să le demonstrez că nimic nu este interzis… dacă mâncăm cu măsură! Eu sunt prima persoană care vrea ceafă de porc la grătar cu cartofi prăjiți sau pâine cu unt și salam de Sibiu. Însă sunt singura care mănâncă doar 3 guri din fiecare și toți mă urăsc pentru asta!