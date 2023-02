Mihaela Bilic distruge miturile alimentare. Adevărul despre legume, fructe, dar și ouă

O alimentație corectă este esențială pentru o stare de bine, dar și pentru un organism sănătos. Sunt însă anumite mituri legate de unele produse, fie ele, fructe sau legume, pe care ar fi bine să nu le luăm în calcul. Nutriționistul Mihaela Bilic a venit cu precizări în test sens.

Mihaela Bilic, adevărul despre miturile alimentare privind ouăle și fructele

De această dată însă, ea a decis să vorbească despre miturile unei alimentații sănătoase. Nutriționistul consideră că din cauza anumitor păreri, ajungem să ne facem mai mult rău decât credem.

ADVERTISEMENT

Care mâncare este deci grasă, și care face, de fapt, rău organismului? Cantitatea este cea mai importantă, spune nutriționistul. Unul dintre cele mai des întâlnite mituri este cel legat de gălbenușul din ou, despre care se spune că este bogat în colesterol. Mihaela Bilic spune că deși conține colesterol, gălbenușul este cea mai hrănitoare parte dintr-un om și nu trebuie evitată.

”Este adevărat conține colesterol, însă colesterolul din mâncare e una și colesterolul din sânge e alta. , o esență de nutrienți de înaltă calitate. Nu gălbenușul crește colesterolul, ci un ficat bolnav, sedentarismul fumatul și alcoolul”, explică nutriționistul.

ADVERTISEMENT

Un alt mit des întâlnit este legat de portocală, despre care mulți spun că are cea mai mare cantitate de vitamina C. Realitatea este cu totul alta, spune Mihaela Bilic. Deși într-adevăr, conține vitamina C, portocala nu are nici pe departe aceeași cantitate precum căpșunile, kiwi, ori papaya. De asemenea și legumele precum ardeiul gras roșu, pătrunjelul, dar și broccoli conțin vitamina C într-o mare cantitate.

Mihaela Bilic a adus în discuție și mitul conform căruia legumele congelate nu conțin la fel de mulți nutrienți precum cele proaspete. Nutriționistul spune că se întâmplă exact opusul. Mai exact, frigul poate conserva intacte vitaminele și mineralele din alimente, iar pentru că în cazul legumelor, congelarea se face imediat după recoltare, sunt evitate pierderile de nutrienți.

ADVERTISEMENT

Adevărul despre conținutul de fier din spanac

Spanacul stă și el la baza unui mit. Mai exact, se spune că acesta este bogat în fier. Mihaela Bilic confirmă mitul, însă ce nu știu mulți este că spanacul nu conține fierul care trebuie. O alegere mai bună ar fi carnea roșie, ori peștele sau fructele de mare.

”Fierul prezent în produsele vegetale se numește fier non hemic și este greu de absorbit și de folosit în organism. Dacă vreți un fier eficient, atunci consumați produse de origine animală (organe, carne roșie, pește și fructe de mare) care conțin fier hemic” spune ea”, adaugă nutriționistul.

ADVERTISEMENT

Iar ultimul mit dezbătut de Mihaela Bilic este cel potrivit căruia în perioad iernii, meniul nostru trebuie să fie mai consistent, dar și mai bogat în grăsimi. Acest lucru se aplică, potrivit nutriționistului, doar în cazul celor care stau în temperaturi cu adevărat scăzute și care depun mult efort, cum ar fi cei de la Polul Nord.

ADVERTISEMENT

Mihaela Bilic susține că mai multe calorii sunt necesare pentru termogeneză doar în momentul în care temperaturile sunt extrem de scăzute. În România spre exemplu, avem temperaturi cât se poate de normale, așa că nu se pune problema să avem nevoie de un meniu bogat în grăsimi iarna.