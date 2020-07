Mihaela Borcea are o fiică vitregă secretă care este super frumoasă! Tânăra este adepta intervențiilor estetice

Mihaela Borcea are o fiică vitregă pe care foarte puține persoane o cunosc, iar relația dintre ele este una dintre cele două este excepțională.

Rebecca este adepta intervențiilor estetice, iar de curând, tatăl ei, Sorin Rap, iubitul fostei soții a lui Borcea, a postat câteva fotografii cu tânăra pe Instagram.

În imaginile postate, alături de Sorin și Beatrice apare și mama ei vitregă, care pare foarte fericită împreună cu cei doi.

Mihaela Borcea, relație super apropiată cu fiica ei vitregă

Sorin Rap, actualul partener de viață al Mihaelei Borcea, are două fete din prima căsătorie, pe Beatrice și Patricia. Fostul polițist le-a apropiat pe fiicele sale de actuala iubită, iar cei trei își petrec inclusiv aniversările împreună, dar și vacanțele.

Mai mult, Patrick, Angelo și Melissa Borcea se înțeleg foarte bine cu Beatrice și Patricia și chiar se întâlnesc la diferite petreceri. ” Te iubesc, fetiţa mea frumoasă!”, i-a scris, la un moment dat, femeia de afaceri tinerei pe rețeaua de socializare.

Beatrice și-a aniversat, în mai, ziua de naștere, iar din fotografii ne putem da seama că a trecut pe la medicul estetician, cel puțin să-și mărească buzele.

De altfel, tânăra are gene false și sprâncenele tatuate. Beatrice este adepta intervențiilor estetice, însă operațiile medicului a transformat-o într-o tânără frumoasă.

Sorin Rap, omul de bază în familia Borcea

Iubitul Mihaelei Borcea este cel care a susținut-o în perioada în care fostul soț a fost închis. Cei trei copii ai cuplului Cristi-Mihaela Borcea, Melissa și Angelo (17 ani), cât și Patrik (21 de ani) au o relație apropiată cu partenerul de viață al mamei lor și chiar își petrec și vacanțele împreună.

Sorin și Mihaela Borcea sunt împreună din 2016, deși la început nu au recunoscut această idilă, în cele din urmă, dragostea a învins, iar relația dintre ei s-a consolidat.

De când sunt împreună, cei doi au bifat numeroase vacanțe împreună, în special peste hotare, departe de ochii celor curioși. În 2016, Angela, fosta iubită a lui Sorin Rap, a declarat că Mihaela Borcea este cea care le-a distrus mariajul, deși a rugat-o să-i lase soțul în pace.

” Este de necrezut. Am avut o relaţie de şase ani. Am fost alături de el tot timpul. Acum, m-a părăsit într-un mod laș, după ce l-am ținut atâţia ani. Nu a muncit deloc în ultimii ani şi a trăit pe spatele meu. Am vorbit cu Mihaela, dar degeaba. L-a mutat în casa ei, acolo unde a trăit cu Cristian Borcea şi îl duce în concedii scumpe. Din 20 decembrie și până în 11 ianuarie, au petrecut împreună Sărbătorile la Poiana Brașov.”, a spus femeia, supărată, după ce bărbatul a plecat de acasă, pentru adevărul.ro.

Cristi Borcea, 9 copii cu 4 femei

Fostul dinamovist are 3 copii cu Mihaela Borcea. Patrik (21 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Cu Valentina Pelinel, Borcea are 3 copii, pe Milan (4 ani) și gemenele de un an.