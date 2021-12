Mihaela Borcea, Crăciun de poveste alături de partenerul ei. Cum a apărut lângă brad

Mihaela Borcea a reapărut pe Instagram după o perioadă în care nu a mai postat nimic. De data aceasta, fosta nevastă a lui Borcea a vrut să le împărtășească urmăritorilor ei cum a petrecut sărbătorile.

Fosta soție a ex-patronului de la Dinamo a întins o masă plină de bucate tradiționale de Crăciun, cu care i-a întâmpinat pe cei care i-au trecut pragul casei.

Vedeta a postat o serie de fotografii și filmulețe pe Instastory. Toată lumea a observat în ce formă bună este acum Mihaela Borcea.

Mihaela Borcea, imagini de la Crăciunul ei de poveste, petrecut cu Sorin

Aceasta nu doar că a gătit preparate delicioase, dar s-a gătit și ea, căci a strălucit într-o rochie roșie care s-a încadrat perfect în atmosfera de Crăciun.

Mihaela Borcea pare mai fericită ca niciodată cu noua ei relație. este împreună cu Sorin Rap, cel care i-a fost șofer.

Prietenia lor s-a transformat în ceva frumos și, se pare, de durată. Mihaela și-a regăsit echilibrul și liniștea în brațele lui Sorin, după divorțul prin care a trecut de Cristi Borcea.

Mihaela a divorțat de soțul Valentinei Pelinel în anul 2011, cu care aceasta are trei copii: Patrick, Michael Angelo și Antonia Melissa.

Sorin Rap a avut norocul să o cunoască foarte bine pe Mihaela, încă dinainte ca aceștia să formeze un cuplu. Prin faptul că i-a fost șofer personal a reușit să își dea seama ce îi place acesteia și a învățat cum s-o cucerească.

Partenerul fostei neveste a lui Cristi Borcea i-a fost șofer

În urmă cu ceva timp, Sorin a vorbit despre motivul pentru care a acceptat să lucreze pentru familia Borcea. Acesta trebuia să își întrețină familia. Avea nevoie de bani pentru copiii săi.

De altfel, în momentul în care s-a aflat de noua relație a Mihaelei, Borcea a fost acuzată că i-a distrus căsnicia șoferului ei.

„Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă. Dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, spunea în urmă cu ceva timp Sorin Rap, pe vremea când era doar șoferul Mihaelei Borcea.

Gura lumii e slobodă, iar Mihaela nu a dat curs niciodată zvonurilor și și-a văzut liniștită de viață și de familie.