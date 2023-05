Mihaela Buzărnescu, dezvăluiri neașteptate după relația cu Marco Dulca! De ce nu vrea măritiș

este fără doar și poate una dintre cele mai valoroase sportive de la noi. A reușit performanța de a ajunge la un moment dat locul 20 WTA, iar primul titlu câștigat a fost la San Jose în 2018. O accidentare gravă a făcut-o pe sportivă să coboare multe poziții ulterior în clasamentul WTA. Dacă în privința vieții profesionale, sportiva se considera „Blestemată”, nici în privința vieții personale lucrurile nu au fost roz. Acum, jucătoarea de tenis a vorbit în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin despre viața personală.

Mihaela Buzărnescu nu vrea familie după despărțirea cu scandal de fostul iubit

Cunoscuta jucătoare de tenis a încheiat în urmă cu câteva luni. Atunci Miki l-a acuzat pe Marco de violență și purtare abuzivă. Fotbalistul nu a vrut să-i dea o replică Mihaelei Buzărnescu, replicând că „a primit o educație bună de la părinți”. Acum, la câteva luni de la scandal, sportiva nu vrea să mai audă de relații.

„Am făcut multe sacrificii în viața personală nemeritate de către cealaltă persoană. Am oferit multe, am lăsat mereu de la mine. Nu mă văd la casa mea, nu mă văd mireasă. Nu am fost cerută în căsătorie niciodată. Cariera este pe primul plan și mereu a fost”, a spus Mihaela Buzărnescu .

Mihaela Buzărnescu: „După ce îmi închei cariera, vreau să descopăr lumea”

Cunoscuta jucătoare de tenis susține că prioritatea ei este, în continuare, cariera. Este conștientă că următorii câțiva ani mai sunt importanți pentru ea în viața de sportiv și trage tare. Ulterior, după ce va pune racheta „în cui” va lua în calcul să-și întemeieze o familie.

„Este greu să le faci pe toate, dar le poți gestiona. Am avut pe cineva care mi-a fost alături mulți ani și m-am bucurat de experiența de atunci. Dar este greu să întâlnești în ziua de azi pe cineva.

Dacă totul va merge bine, atunci nu spun nu. Sunt o persoană care își dorește familie la un moment dat, dar acum nu sunt pregătită pentru asta. Mă concentrez pe carieră.

După ce îmi voi încheia cariera nu mi-aș face imediat familie. Vreau să stau puțin să descopăr lumea. Să văd cum este după tenis, să am un timp cu mine”, mai spune Mihaela Buzărnescu pentru sursa citată.

Mihaela Buzărnescu și-a sacrificat copilăria și adolescența pentru tenis

Sportiva a intrat prima dată pe un teren de tenis la trei ani. A fost îndrumată de tatăl ei care a susțint-o pe toată perioada carierei sale. Acum, privind retrospectiv, Miki spune că nu a avut copilărie, iar asta i-a dăunat.

„Parintii mei s-au cunoscut pe terenul de tenis. Mergeam mereu cu ei pe teren. Tata m-a introdus în lumea tenisului. Am făcut multe sacrificii de când eram mică până în prezent.

Nu am avut copilărie, nu am avut adolescență, am simțit asta. Am remarcat asta și în viața de adult. Dacă aș fi trăit lucrurile când era timpul lor aș fi știut să le gestionez altfel. Nu regret pentru că ce am realizat compensează cu celelalte lucruri.

Părinții mei au făcut sacrificii. Mama stătea mereu singură pentru că tata mergea cu mine în turnee. Viața lor personală a fost sacrificată din cauza asta. Eu realizez asta acum. După ce mi-am sacrificat toată viața, nu aș mai vrea să mi-o sacrific în continuare”, a mai spus sportiva în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin.

Mihaela Buzărnescu „Îmi voi îndruma copiii către sport”

Chiar dacă a făcut multe sacrificii, jucătoarea de tenis vrea să își îndrume copiii să facă sport. , și își dorește ca micuții ei să aibă parte de această experiență.

„Dacă voi avea copii îi voi îndruma către sport. Eu sunt o persoană activă, nu aș putea să stau să fac muncă de birou. Nu o să-l forțez, cum nici tatăl meu nu a făcut-o cu mine.

M-a lăsat pe mine să iau deciziile. După îmi dădeam seama că era mai bine să ia și el unele decizii. Dar tot ce am experimentat în viața de sportiv și din afară sunt lecții. Mă bucur că am trecut prin aceste experiențe” , a mai dezvăluit Mihaela Buzărnescu pentru sursa menționată anterior.