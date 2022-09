Mihaela Geoană, confesiuni despre familia sa. Cine organizează nunta Anei cu Garrett și cu ce se ocupă fiul secretarului adjunct de la NATO

Mihaela Geoană a făcut o serie de destăinuiri despre viața familiei sale, dincolo de micile ecrane și de ce se scrie în presă. Nevasta lui Mircea Geoană, omul numărul 2 de la NATO, a povestit că este implicată într-o serie de proiecte importante, printre care evenimentul de pe 1 octombrie, cel de conștientizare a luptei împotriva cancerului mamar.

Mihaela Geoană călătorește cu soțul ei atunci când îi place destinația

Împreună cu UNICEF, cea care era să devină prima-doamnă a României în anul 2009, se implică în multe campanii umanitare de mai bine de 10 ani încoace.

ADVERTISEMENT

Profitând de amabilitatea și deschiderea sa, Cristi Brancu a întrebat-o câteva lucruri despre care Mihaela Geoană vorbește foarte rar. Mai precis, aceasta a trecut în revistă care va avea loc în 2023, relația pe care o are cu soțul ei, dar a spus și cu ce se ocupă băiatul familiei, Alexandru.

Mihaela a recunoscut că îl sprijină pe soțul ei în toate demersurile sale și că uneori călătorește cu acesta. Nu îl însoțește atunci când Geoană merge în țări unde există risc de conflicte, dar a avut ocazia să vadă câteva state care i-au rămas întipărite în minte.

ADVERTISEMENT

„A fost pandemia, în care (n.r.: reprezentanții NATO) au făcut călătorii mai puțin. Eu merg cu el în locurile în care îmi place. Am fost în Statele Unite și în Qatar”, a declarat Mihaela Geoană

Nunta Anei cu logodnicul american, organizată de părinții băiatului. Cu ce se ocupă fiul lui Mircea Geoană

Așa cum spuneam în rândurile de mai sus, Mihaela a vorbit și despre nunta fetei sale, Ana, după

ADVERTISEMENT

„Suntem foarte fericiți. Nunta o fac părinții băiatului, căci noi am făcut logodna. O să vedem alte tradiții și o să ne bucurăm împreună. Cel mai important e că Ana e fericită. Prietenul ei este extraordinar de bun. E excepțional”, a declarat Mihaela Geoană.

Cât despre celălalt copil al familiei, Alexandru, nevasta lui Mircea Geoană a vorbit cu la fel de mare mândrie: „Alex e foarte bine. A studiat Finanțe.

ADVERTISEMENT

Are un proiect al lui în domeniul educației. Cred că Alexandru seamănă cu Mircea. Are ochi albaștri. Ana are culorile mele, dar ca firi sunt foarte amestecați”.