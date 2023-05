Mihai Albu a refuzat, ferm, PRO TV! În ce show trebuia să participe: „Aveau nevoie de unul în vârstă”

Mihai Albu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce show de senzație de la PRO TV trebuia să fie concurent. Creatorul de pantofi ne-a mărturisit și care este motivul pentru care a refuzat oferta stației de pe Pache Protopopescu.

Mihai Albu a refuzat PRO TV. În ce show trebuia să participe

Designerul, care a vorbit de curând, pentru FANATIK, despre prezența fostei sale soții, Iulia Albu, la America Express, lămurește confuzia creată în spațiul public despre show-ul în care acesta ar fi trebuit să participe.

Mihai Albu nu a fost contactat de cei de la Antena 1, așa cum a crezut toată lumea, ci de concurență. Cei de la l-au dorit, de fapt, pe creatorul de pantofi, într-un reality-show care a creat multă vâlvă anul trecut. Mihai ne-a dezvăluit că acesta a refuzat din start pentru că nu a putut să își pună afacerea pe pauză.

Mihai a spus, mai în glumă, mai în serios, că probabil PRO TV avea nevoie în distribuția show-ului de un faimos ceva mai în vârstă, așa că până la urmă a fost ales în locul său.

Mihai Albu, dorit la Sunt celebru, scoate-mă de aici

„Anul trecut am fost contactat de PRO TV pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici. Da, am refuzat, nu era de mine, nu contează. Îți dai seama, cine poate să plece? Dacă ai serviciu, poți să îți iei un concediu, dar eu nu am timp nici pentru concediu. Timp pot avea cei care au contracte determinate, cântăreți, cei care au program flexibil.

Am mai văzut în reality-show-uri că erau unii barmani. Păi, barmanul își poate da demisia și se angajează în altă parte. O persoană care depinde serviciu… Nu spun despre oameni fără ocupație, să nu se interpreteze greșit, mă refer la cei care au un serviciu permanent.

Deci, eu trebuia să fiu la Sunt celebru… Am văzut că până la urmă s-a dus domnul Cornel Palade. Probabil aveau nevoie și de unul în vârstă, habar nu am, nu știu”, a dezvăluit Mihai Albu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu Mikaela în timp ce Iulia Albu va filma la America Express

În timp ce el a preferat să se axeze pe carieră, pe colecțiile sale de pantofi, fosta lui nevastă, Iulia Albu a răspuns prompt ofertei de a fi concurentă într-un reality-show. va apărea în următorul sezon America Express, împreună cu partenerul ei, Mihai Alexandru.

Despre decizia Iuliei de a pleca în aventura americană, Mihai Albu a vorbit, pentru FANATIK, de curând, întrebat ce se va întâmpla pe parcursul lunilor de filmare cu fata lor, Mikaela.

„Nu s-a stabilit (n.r.: unde va rămâne Mikaela în timp ce Iulia Albu va fi la America Express). Probabil că va sta și la mine, nu, nu m-a contactat. Eu am vorbit cu fetița. Mi-a zis că o să vină și pe la mine, cam așa ceva.

Probabil că va sta la bunici (n.r.: la părinții Iuliei), așa cred. Probabil are un program deja stabilit. Mama ei nu este inconștientă să o lase singură”, a spus Mihai Albu, pentru FANATIK.

Cât despre show-ul în care va apărea Iulia Albu, aceasta are o concurență serioasă la America Express. Celelalte echipe înscrise sunt Cleopatra Stratan & Edward Sanda, Alexia Eram & Aris Melkior și Laura Giurcanu & Sânziana Negru, printre altele.