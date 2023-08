Mihai Albu, enervat la culme de asocierile cu fosta: „M-a tot provocat”. Designerul justifică de ce a spus că nu regretă căsnicia cu Iulia Albu

Mihai Albu și-a încheiat socotelile cu fosta soție atunci când au decis să divorțeze de comun de acord și să o ia pe drumuri separate. A fost un drum pavat cu obstacole însă, căci cei doi au fost implicați adesea în certuri și scandaluri, datorate în mare parte programului de vizită al fetiței pe care o au împreună. că, deși el și fosta dețin custodie comună, nu-și poate vedea fiica atât de des precum și-ar dori.

Mihai Albu justifică de ce a spus că nu regretă căsnicia cu Iulia Albu

În urma declaraţiilor pe care le-a făcut recent în cadrul unui interviu, Mihai Albu se declară deranjat de asocierile care se fac în spațiul public în legătura cu fosta sa soţie. Acum e hotărât să ia atitudine și să rămână îngropat în trecut tot ce ține de căsnicia sa cu Iulia Albu.

„Am pornit o anumită discuție fiind întrebat de căsnicia mea. Am început prin a spune că nu am nimic de declarat și dacă este ceva ce vor să știe, să se uite în presă că acolo scrie tot. Cu toate acestea, m-a tot întrebat, m-a tot întrebat (n. red. realizatorul ) și am dezgropat aumite lucruri care oricum se știau. Mai bine evitam să răspund. Oricum i-am promis fetiței mele că nu voi mai declara nimic de fosta căsnicie. Așa că nu voi mai vorbi niciodată nimic.

Nu mai trebuia dezgropat ce a fost. Chiar nu mai era cazul. Eu sunt acum într-o relație reușită, cu multă speranță. Nu avea rost să mai vorbesc despre acest subiect, dar m-a tot provocat, am fost întrebat. Și până la urmă, am spus tot felul de lucruri care iar pot fi subiecte. Se rostogolesc ca un tăvălug, fiecare cu nu știu câte interpretări. Și uite așa au mai apărut nu știu câte articole din nimic”, a spus arhitectul de pantofi în exclusivitate pentru FANATIK.

„A fost răstălmăcită treaba asta că, vezi Doamne, îmi pare rău și că nu regret căsnicia, ca și cum ar fost ceva extraordinar”

În cadrul aceluiași interviu, Mihai Albu a dezvăluit de asemenea că nu regretă căsnicia cu Iulia Albu. Fapt ce a declanșat o serie de presupuneri. Arhitectul a simţit nevoia să clarifice și acest aspect. Spune clar că afirmația se datorează strict fetiței sale și nu faptului că mariajul său ar fi fost unul extraordinar.

„Eu am spus că nu regret căsnicia cu ea pentru că avem un copil împreună. Cum ar fi fost să spun aiurea că regret căsnicia. Asta ar fi însemnat că fetița mea nu ar mai fi fost. Deci, în niciun caz nu pot să spun așa ceva. Dar a fost răstălmăcită treaba asta că, vezi Doamne, îmi pare rău și că nu regret căsnicia. Ca și cum ar fost ceva extraordinar. Nu! Era doar legat de fetiță ce am declarat.

Unele căsnicii merg, altele nu, e ceva normal. Dar nu regret faptul că am avut o căsnicie din care a rezultat un copil reușit, pe care îl iubim amândoi, iar asta e ceva normal”, a ținut Mihai Albu să clarifice.

Mihai Albu nu mai vrea să fie asociat cu fosta soţie: “Mă deranjează că sunt pomenit în articole în care nu am nicio treabă”

De ceva timp, soarele a răsărit pe strada designerului și pe plan personal. Iubește din nou și e fericit în relația sa. Cu atât mai mult cu cât noua iubită îi acceptă trecutul. Mihai Albu în schimb, nu mai este dispus să accepte ca numele său care nu îl privesc. Și asta doar pentru că împarte același nume cu fosta.

„Iubita mea înțelege și oricum, nu este ceva ce nu s-a întâmplat. Face parte din viața mea. E normal. Ce nu mi se pare mie în regulă însă, este că sunt pomenit în tot felul de articole, unde nu am niciun rost. De exemplu, am scris numele meu pe Google și oriunde sunt pomenit, îmi vin tot felul de mesaje. Multe nu mă privesc, nu am nicio treabă, de ce sunt pomenit acolo? Asta mă deranjează, că sunt pomenit în articole în care nu am nicio treabă. Nu că sunt fostul sau nu sunt fostul.

Dacă aș fi pomenit unde e fetița mea sau în chestiuni profesionale, e cu totul altceva. Dar într-un scandal de-al altuia, de ce aș fi eu pomenit? Deschid anumite articole pentru că am impresia că scrie ceva despre mine și când colo eu nu am nicio treaba, dar tot sunt pomenit. Chiar nu înțeleg sensul. Când se vorbește despre un scandal în care a intrat (n. red. fosta soție) sau în diverse discuții, nu înțeleg de ce sunt eu pomenit”, a mai spus Mihai Albu pentru FANATIK.