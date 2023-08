Mihai Albu, sărbătoritul zilei. Ce regret îi umbrește aniversarea: „Cad în plasă”

Mihai Albu împlinește 61 de ani astăzi, 9 august 2023. Nu sărbătorește cu fast, dar are grijă să aibă alături oamenii importanți din viața lui. Se declară fericit, mulțumit și încrezător în viitor. Cu atât mai mult cu cât, de ceva timp, și trăiește o poveste de dragoste, spune el, plină de speranțe.

Cum petrece Mihai Albu de ziua lui. Ce regret îl macină

Mihai Albu ne-a dezvăluit ce regret îi umbrește aniversarea. Faptul că, odată cu trecerea anilor nu și-a învățat lecția diplomației. Recent, arhitectul de pantofi, a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la trecutul său și la căsnicia cu Iulia Albu. Prilej numai bun să ajungă din nou în centrul atenției, iar declarațiile făcute, spune el, să se întoarcă împotriva lui. Dar până să lămurim acest aspect, i-am urat și noi la mulți ani și am fost curioși să aflăm cum petrece astăzi de aniversarea lui.

ADVERTISEMENT

Cine îi este alături lui Mihai Albu de ziua lui: „Voi petrece cu iubita mea, cu mama mea, nu știu dacă va veni și fetița mea”

„Mulțumesc pentru urări! În principiu sunt la atelier astăzi, am programări și trebuie să fiu prezent. Oricum îmi face și foarte mare plăcere. Iar după amiază voi petrece cu iubita mea, cu mama mea. Nu știu dacă va veni și fetița mea, să vedem, nu știu încă. Nu m-a sunat, e încă devreme, sper să sune puțin mai târziu. Este o zi este specială pentru mine, într-adevăr. Dar am ales să fac lucruri care îmi plac în această zi și să fiu alături pe care îi iubesc și care mă iubesc”, a spus Mihai Albu.

a dezvăluit pentru FANATIK care este motivul pentru care preferă să nu îşi sărbătorească cu mare fast aniversările, dar şi cine i-a făcut primele urări. Iar printre persoanele care îi sunt alături în această zi importantă, se numără în primul rând iubita sa.

ADVERTISEMENT

„Urmează să primesc şi cadoul, dar prezența ei (n.red. prezenţa iubitei ) este suficientă pentru mine. Primul ‚la mulți ani’ mi l-a spus fratele meu care trăiește în Canada și din cauza diferenței de fus orar, nu s-a încadrat și mi-a urat încă de ieri.

Fiind vara ziua mea de naștere, foarte multe dintre rude, prieteni, cunoscuți sunt plecați în concediu. Și foarte rar mi-am sărbătorit ziua mai cu fast. Primesc foarte multe mesaje. Sunt foarte mulți dintre cei pe care eu îi consider apropiați, care iau legătura cu mine și mă felicită dintotdeauna”, a mai spus Mihai Albu.

ADVERTISEMENT

Mihai Albu a reușit să-și redreseze afacerea: “E o cerere destul de mare în ultima perioadă”

Mihai Albu s-a chinuit mult să-și redreseze afacerea, care în urma pandemiei a avut de suferit. S-a confruntat atunci cu ceva probleme financiare, dar a reușit s-o scoată la capăt. Iar acum se implică total în afacerea pe care o deține, chiar dacă asta înseamnă să-și sacrifice timpul liber sau vacanțele, din ce în ce mai rare.

„Am reușit să merg doar câteva zile la mare săptămâna trecută și voi mai merge, la fel, câteva zile săptămâna viitoare. Este o perioadă destul de aglomerată pentru mine. E o cerere destul de mare în ultima perioadă, sunt multe nunți, sunt destul de solicitat. Probabil la sfârșitul lunii august voi reuși să îmi iau mai multe zilele legate”, a mai spus designerul.

Mihai Albu, despre cel mai mare regret: “Cad de multe ori în plasă”

Şi cum la fiecare aniversare tragem linie şi analizăm ce am mai învăţat sau dimpotrivă, ce nu am reuşit să învăţam odată cu trecerea anilor, Mihai Albu a dezvăluit şi care este marele său regret. Şi-ar fi dorit să îşi înveţe lecţia diplomaţiei şi să reuşească să se abţină atunci când este provocat sau stârnit.

ADVERTISEMENT

„Sunt ok și lucrurile au început să se învârtă favorabil pentru mine, atât pe plan profesional, cât și personal. E totul ok. Sunt fericit, mulțumit și cu multă speranță. Referitor la ce nu am învăţat până la această vârstă, ar fi un lucru relativ rău, nu rău. Și anume acela că ar fi trebuit să învăț să mă abțin mai mult în a declara tot felul de lucruri în presă.

Chiar dacă sunt stârnit și întrebat insistent, ar trebui să fiu mai moderat. Încă nu am învățat lucrul acesta și cad de multe ori în plasă. Spun anumite lucruri care pot fi răstălmăcite și uneori chiar se întorc împotriva mea”, a declarat Mihai Albu în exclusivitate pentru FANATIK.