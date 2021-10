Mihai Bendeac a cerut-o în căsătorie pe Denise Rifai, pentru a participa la emisiune. Nu se aștepta la un asemenea răspuns

Juratul de la iUmor a cerut-o pe frumoasa brunetă în căsătorie, după ce vedeta de la Kanal D i-a propus să fie invitat în show-ul pe care-l moderează.

Cunoscutul a primit un răspuns la care nu se aștepta și pe care i l-a comunicat și mamei sale, Emilia Bendeac, cu care are o relație specială.

Mihai Bendeac are o propunere inedită pentru Denise Rifai, la care moderatoarea de la „40 de întrebări” nu a zis „pas”.

Mihai Bendeac, propunere inedită pentru Denise Rifai. Ce răspuns i-a dat prezentatoarea

„Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu, ce mi-ar plăcea să o dezmierd!

Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviu, nu merg. Și i-am pus o singură condiție,îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc.

I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul”, i-a povestit Mihai Bendeac mamei sale, pe InstaStory.

Dezvăluirea și jocul actorului vin după ce acesta a declarat că în următorii 5 ani nu mai dorește să dea niciun interviu despre viața sa personală sau profesională.

Se pare că în momentul de față este gata să-și încalce cuvântul pentru a se căsători cu frumoasa Denise Rifai pe care chiar o place.

Mihai Bendeac, sfat prețios de la mama sa, Emilia

Emilia Bendeac și-a sfătuit fiul să nu ducă la capăt această provocare și să nu accepte invitația de a merge în emisiunea „40 de întrebări”, de la Kanal D.

În plus, mama actorului l-a sfătuit să nu se mai gândească la eventualul interviu, chiar dacă juratul de la iUmor are numai cuvinte de laudă la adresa brunetei.

Mihai Bendeac a mărturisit recent, în , că prezentatoarea de la Kanal D este genul său de femeie.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a precizat artistul.