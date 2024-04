Mihai Bobonete, jurat la Românii au Talent, adevărul despre salariul Andreei Esca. „Și mai are și cupoane de masă, bonuri de vacanță”

Andreea Esca este una dintre veteranele televiziunii din România. Jurnalista este cea mai longevivă prezentatoare de la PRO TV. De aproape trei decenii, aceasta poate fi urmărită de luni până vineri la pupitrul știrilor. Pentru că este una dintre figurile emblematice din lumea media, mulți s-au întrebat câți bani încasează Esca din partea PRO TV-ului.

Mihai Bobonete știe ce salariu încasează Andreea Esca de la PRO TV

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare. Jurnalista a reușit să se remarce în domeniul televiziunii datorită profesionalismului de care dă dovadă de aproape trei decenii.

În ciuda faptului că este mereu expusă în lumina reflectoarelor, Aceasta nu a vrut să vorbească prea mult despre aspectele personale și a stat departe de scandaluri.

De-a lungul timpului, publicul a avut multe curiozități legate de Andreea Esca. Una dintre cele mai arzătoare întrebări ale celor de acasă a fost salariul prezentatoarei care, până în momentul de față, este unul secret.

Recent, la masa juraților de la Românii au Talent, salariul Andreei Esca a devenit subiect de discuție. Pornind totul de la banii pe care îi primește fiecare, Andra a fost curioasă să știe ce salariu încasează, în fiecare lună, prezentatoarea știrilor de la PRO TV.

Juratul de la Românii au Talent, discuție aprinsă pe seama salariului colegei sale

Mihai Bobonete nu s-a putut sustrage din această discuție, așa că a făcut unele presupuneri. În stilul său caracteristic plin de umor, juratul de la Românii au Talent a oferit o sumă imensă.

Mihai Bobonete a glumit și a spus că el crede că Andreea Esca primește cel puțin 35.000 de euro pe lună. De parcă nu ar fi o sumă imensă, comediantul a spus că nu este exclus ca jurnalista să mai aibă și bonuri de masă.

”Eu zic că Andreea are 35.000 de euro salariul lunar și mai are și cupoane de masă de vreo 10.000 de euro, bonuri de vacanță, da. Are și două tichete rabla și o excursie la Govora garantat, pe an.”, a spus Mihai Bobonete, potrivit

Juratul de la Românii au Talent a suspectat că . Nu pentru că s-ar fi interesat personal, ci pentru că soțul ei, Cătălin Măruță este la curent cu tot ce se întâmplă.

”Andra știe că a săpat Măruță. Știi, ba da, știi!”, i-a spus Bobonete colegei sale de pupitru.

În timp ce salariul Andreei Esca este în continuare secret, nu același lucru se poate spune și despre salariul fiicei sale. Alexia Eram lucrează la revista mamei sale. Pentru că este fashion editor la AList, influencera primește lunar 2.500 de euro.