Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, noi dezvăluiri despre relația tensionată cu sportivul: “Dacă el atât a putut în viață”

Mihai Zmărăndescu, fiul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu, a vorbit despre relația tensionată dintre cei doi și a făcut noi dezvăluiri. Iată ce a spus tânărul despre actuala soție a tatălui său.

Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, noi dezvăluiri. Actuala soție a sportivului nu l-a vrut cu ei în casă

Este cunoscut faptul că însă de data aceasta a oferit mai multe detalii despre problemele dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Printre altele, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că Luiza, actuala soție a tatălui său, este cea care nu și-a dorit ca el să locuiască în casă, împreună cu restul familiei.

Cel care i-a spus tânărului acest lucru a fost chiar tatălui lui, în perioada în care Luiza era însărcinată.

ADVERTISEMENT

“Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea (n.r. Luiza) gravidă, am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia, poate să se și jure că nu este adevărat, eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: ‘Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza’.

Și i-am spus: ‘Bine, tată, nu e nicio problemă’. Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum sunt camerele alea mici. Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur.

ADVERTISEMENT

Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani.”, a declarat Mihai Zmărăndescu în cadrul emisiunii .

Mihai Zmărăndescu nu are o relație cu frații săi mai mici

Mai mult, fiul fostului concurent de la Survivor România 2022 nici nu îi cunoaște pe copiii pe care acesta îi are cu Luiza.

ADVERTISEMENT

“Eu nu i-am văzut (n.r. cu frații lui vitregi). Cum să țin legătura?! Nu știu câți ani are fetița.

ADVERTISEMENT

E mică, cred că are patru ani și eu nu m-am mai văzut cu el (n.r. cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu) de cinci. (…)

Păi ce conexiune?! Că eu o să am un bebe puțin mai mic decât frații mei. Nu cred că mai e cazul să păstrăm legătura.

Ce ar putea să învețe ei de la cineva care consumă marijuana?! ”, a mai spus Mihai Zmărăndescu, conform sursei menționate.

De asemenea, a declarat că își dorește să fie o versiune mai bună decât cea a tatălui său. Tânărul are grijă de mama, de sora și de soția lui, dar va avea grijă și de copilul lor, atunci când acesta va veni pe lume.

Pentru el, bărbatul trebuie să fie stâlpul familiei, care este foarte importantă.

“Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie.

Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă…

O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut.”, a mai spus Mihai Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu a mai spus că tatăl său îi datorează bani și că nu i-a dat nimic până acum. Suma este una mică pentru el, dar consideră că pentru părintele său este mare, din moment ce nu i-a restituit-o.