Mihai Găinușă revine la TV, după șapte ani de pauză. Ce emisiune va prezenta

Mihai Găinușă va fi văzut din nou la TV după o pauză de șapte ani. Iată ce emisiunea va modera fostul coleg de platou al lui Șerban Huidu.

Mihai Găinușă revine la TV. Cu ce post a semnat

În urmă cu opt ani, Mihai Găinușă a încetat colaborarea cu Prima TV, acolo unde a prezentat Cronica Cârcotașilor din 2001 până în 2014.

ADVERTISEMENT

Fostul prezentator de la Prima TV a semnat deja cu un alt post, acolo unde va modera o emisiune de tip satiră, exact așa cum este obișnuit.

Emisiunea se va numi “Râsu’-Plânsu”, iar Mihai Găinușă o va prezenta alături de Oana Paraschiv, colega lui de la matinalul de la Național FM, .

ADVERTISEMENT

În noua emisiune de la Canal 33, cei doi vor comenta știrile săptămânii, de la televizor și din online, dar și “ciudățeniile” de pe Tik Tok.

“O să fie o emisiune de satiră, în care comentăm, eu și colega Oana Paraschiv, de la matinal, câteva știri ale săptămânii. De la noi și de la alții. Majoritatea sunt din online.

ADVERTISEMENT

Dar mai vizăm și fauna din televiziuni, aberațiile din site-urile de știri și ciudățeniile de pe TikTok.

Am acceptat oferta celor de la Canal 33 deoarece mi se pare o televiziune cu potențial și, deși e încă micuță, am găsit aici oameni cu potențial, paroliști, ambițioși și profesioniști. Și emisiuni curate, nemanelizate.”, a declarat Mihai Găinușă pentru .

ADVERTISEMENT

Emisiunea va fi difuzată începând de vinerea aceasta, de la ora 20.00.

De ce a plecat Mihai Găinușă de la Prima TV

Mihai Găinușă a prezentat Cronica Cârcotașilor timp de 13 ani, însă a decis să renunțe în vara anului 2014.

ADVERTISEMENT

, care acum este producătorul emisiunii și nu mai apare pe micile ecrane.

Șerban Huidu și-ar fi asumat meritele pentru munca depusă de Mihai Găinușă, motiv pentru care acesta din urmă a decis să părăsească trustul.

În plus, eforturile lui Mihai Găinușă nu ar fi fost recunoscute, deși a încercat mult timp să salveze emisiunea.

“Am decis să părăsesc Cronica Cârcotaşilor. De la TV. Că la radio şi-a luat-o Şerban Huidu şi a plecat cu ea.

Ultimii trei ani au fost cei mai grei din viaţa mea profesională. M-am luptat să salvez acest brand. După fiecare accident.

Am luptat ca membrii echipei să aibă unde lucra în continuare. Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Şerban nu era capabil. Am scris şi am prezentat această emisiune 14 ani.

Dar eforturile mele nu au fost apreciate. Ci, dimpotrivă, mi s-a reproşat inclusiv că am adus un preot în platou.”, scria Mihai Găinușă pe Facebook, în 2014, după plecarea de la Cronica Cârcotașilor.

Ulterior, în 2015, Mihai Găinușă a realizat o altă emisiune la Prima TV, “Cusurgiii”.