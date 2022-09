Mihai Ghiță, confesiuni în propria oglindă: „Sunt un om venit de foarte jos. Bunica îmi dădea ultimii lei să merg la școală”

Mihai Ghiță este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de la Kanal D, datorită proiectului „Asta-i România”. Dincolo de emisiunea difuzată în fiecare duminică la prânz, jurnalistul a ajuns la inimile publicului și cu show-ul „În oglindă”, unde a scos la iveală cele mai intime secrete ale unor personalități cunoscute de la noi.

Mihai Ghiță, destăinuiri în propria oglindă

Realizatorul a acceptat provocarea FANATIK de a se descrie așa cum nu l-a cunoscut nimeni până acum. Cum este, așadar, realizatorul emisiunii „În oglindă”, privindu-se în propria oglindă?

Prezentatorul ne-a spus că, deși a avut o viață destul de grea, a știut dintotdeauna să vadă partea plină a paharului. Persoanele față de care are un respect imens, punctul său sensibil îl reprezintă bunicii.

Mihai Ghiță a vorbit despre proiectul său, „În oglindă”, și, extrapolând, s-a descris respectând formatul emisiunii sale.

Întrebat ce i-ar spune Mihai Ghiță lui Mihai înainte să fie cunoscut, acesta a răspuns sincer. „I-aș spune că va face exact ce și-a propus. În momentul în care mi s-a propus proiectul “În oglindă” am avut o tresărire, pentru că prima data când mi-am dat seama că vreau să fac această profesie aveam 6 sau 7 ani. Pe atunci luam un ziar pe care îl cumpăra bunicul meu, luam oglinda de la nunta părinților mei de pe perete și citeam în oglindă știri cum vedeam că se face la televizor.

Cititul în oglindă avea să devină cumva peste ani o emisiune, “În oglindă”. I-aș spune că dacă muncește suficient, își păstrează drumul și va crede în oameni la fel de mult cum crede în el, o să fie totul în regulă.

Niciodată nu poți face totul singur și oricât de grea este viața trebuie să crezi în oameni, pentru că alături de ei poți să crești.

Nimic din ceea ce am realizat nu mi se datorează intru totul. Dacă mă uit înapoi în oglinda de care spuneai, văd foarte mulți oameni, nu doar pe mine, și pentru fiecare am o mică mulțumire”, a spus Mihai Ghiță pentru FANATIK.

„Sunt crescut la gura sobei. Am învățat ce înseamnă valoarea fiecărui ban de foarte mic”

Apoi, și-a amintit de persoanele cu totul speciale pe care le-a pomenit. Mihai Ghiță nu va uita niciodată copilăria care, deși a fost marcată de unele lipsuri, așa cum s-a întâmplat în viețile multor oameni de rând din România, a fost una extrem de frumoasă.

Bunicii vedetei Kanal D și-au pus foarte mult amprenta asupra educației sale. De la ei a învățat cele mai sănătoase lucruri, iar azi le mulțumește din tot sufletul pentru sacrificiile făcute pentru el.

„Povestea mea de viață nu este una care să bată filmul. Nu e nici una clasică. Sunt un om venit de foarte jos. Am fost rescut la țară de bunici, doi oameni pe care i-am adulat toată viața mea. Sunt crescut la gura sobei. Am fost educat de bunicul în timp ce îmi lustruia pantofii să merg la școală, de bunica care îmi dădea ultimii lei ca să am să merg la școală.

Am învățat ce înseamnă valoarea fiecărui ban de foarte mic. Am pornit în viață de unul singur, de la 15 ani. Lucrez în profesia asta de 15 ani. Nu a fost ușor, mi-a fost și greu. Am schimbat chirii, orașe.

Am schimbat jumătate de cameră cu o cameră mai mică, apoi cu una mai frumoasă sau cu două camere. Am învățat să mă mulțumesc cu puțin. Constanta din viața mea este că tot timpul am fost fericit cu ce am avut. Nu m-am plâns niciodată de nimic din ce mi-a ieșit în cale. Asta este pe scurt povestea, una despre fericire”, ne-a istorisit prezentatorul.

Vedeta Kanal D, despre bunica sa: „Când merg la ea îmi pune sapa în mână”

Prezentatorul „În oglindă” și „Asta-i România” a mai zis că Dumnezeu l-a învățat să nu se plângă de nimic, iar datorită bunicilor lui a știut să fie puternic indiferent de greutățile pe care le-a întâmpinat.

Ghiță e fericit că încă o are pe bunica lui alături de el, un om care îl îndreaptă atunci când se abate de la drumul său. „Ea nu mă consideră o persoană publică și când merg la ea îmi pune sapa în mână”, a încheiat jurnalistul.