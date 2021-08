Mihai Iosif pune tunurile pe arbitri după prima înfrângere a Rapidului din acest sezon: „Am început să deranjăm, așa cum am făcut-o de la înființare!”

Imediat după fluierul final al partidei pierdute dramatic pe Arena Națională, , în fața Universității Craiova, rapidiștii s-au lansat, prin vocea antrenorului Mihai Iosif, într-o adevărată tiradă la adresa centralului Radu Petrescu.

Acesta a acuzat nu doar primul cartonaș galben arătat lui Claudiu Belu Iordache, care avea să fie eliminat pe finalul primei reprize, ci și presupusele faulturi comise de „juveți” la faza golului victoriei, marcat de bosniacul Elvir Koljic, cu un șut violent de la aproximativ 20 de metri. De critici nu au scăpat și mai-marii fotbalului românesc, pentru decizia de a le interzice tuturor tehnicienilor care nu dețin licența PRO să dea indicații de pe bancă.

Alb-vișiniii ies la atac după eșecul cu U Craiova. Centralul partidei, pus la zid

„Am făcut o primă repriză foarte bună, am rezistat în a doua repriză, am avut și multă șansă, dar dăruirea jucătorilor a fost exemplară și îi felicit nu doar pentru meciul de astăzi, ci și pentru toate cele șapte partide jucate.

Nu știu ce o să se întâmple dacă îmi plesnește inima. Probabil va veni familia mea peste ei și o să le arate cum suntem noi. Au avut foarte multe ocazii în repriza a doua, dar un rezultat de egalitate era echitabil.

Koljic a marcat un gol senzațional, cred că e golul carierei. Așa e istoria Rapidului, când merg lucrurile bine trebuie să se întâmple ceva. Probabil deranjăm, cum am deranjat de la înființare. Îi spune arbitrul după meci unui jucător de-al nostru: ”a fost fault, dar n-a căzut”.

Probabil trebuia să-i rupă genunchiul. Lași faza, apoi revii și dai fault, nenea Radu Petrescu. Cred că e mult circ. Aici e treaba antrenorului, în iarbă, nu cu laptopuri și carnețele.

L-ați văzut vreodată pe Mircea Lucescu cu carnețel sau cu laptop? E cel mai mare antrenor din România. Vreau să felicit jucătorii noștri pentru toate aceste partide”, a declarat Mihai Iosif pentru .

Nici Albu nu îl iartă pe Radu Petrescu: „Doar așa puteau să ne oprească”

Scos din minți de , Alexandru Albu, aflat la primul gol în tricoul Rapidului, a răbufnit la rândul său, imediat după fluierul final al partidei de pe Arena Națională, acuzând în mod special nu unul, ci două faulturi pe care alb-albaștrii le-ar fi comis la faza golului marcat de Koljic.

„Nu mă așteptam să pierdem, sincer. Cred că dacă jucam 11 la 11 nu aveau nicio ocazie clară. Se pare că doar așa puteam să pierdem, să-i ajute arbitrul, pentru că primul galben la Belu nici nu a fost.

Au fost două faulturi la al doilea gol, nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc despre arbitraj, dar nu se poate așa ceva. Ne pare rău că n-am putut să-i facem fericiți pe suporteri în seara asta, dar ne înțeleg, sunt lângă noi.

Sincer, mă așteptam să fiu convocat (n.r. la echipa națională), dar asta este. M-a făcut să mă ambiționez, să trag mai tare la antrenamente și așa voi face”, s-a dezlănțuit mijlocașul alb-vișiniilor la flash interviu.