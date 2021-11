Mihai Iosif are zilele numărate la Rapid: „Încerc să-l conving pe Angelescu să pună alt antrenor”

Chiar dacă Rapidul a încheiat acest tur de campionat pe loc de play-off, un scenariu nesperat în condițiile în care se află la primul sezon în Liga 1 după șase ani de „pribegie”, Mihai Iosif nu duce lipsă de contestatari. Valeriu Răchită îl sfătuiește pe Victor Angelescu să numească un tehnician cu licență PRO și „mână liberă” în pregătirea echipei.

„Se vede cu ochiul liber că la Rapid nu există antrenorul principal, ci unul secund”, este verdictul dur dat de fostul jucător și antrenor al rivalei Petrolul Ploiești. Unul venit după , scor 3-2, pe arena din Ștefan cel Mare, în fața „lanternei roșii” Academica Clinceni, care s-a aflat nu o dată, ci de două ori în avantaj pe tabela de marcaj.

După 15 etape, alb-vișiniii au 26 de puncte, ocupă poziția a șasea în clasament, la doar două lungimi de podium. Cu toate acestea, obiectivul declarat al oficialilor rămâne – cel puțin pentru moment – salvarea de la retrogradare.

Mihai Iosif nu duce lipsă de contestatari. Giuleștenii, sfătuiți să numească un alt antrenor

„Eu vorbesc destul de des cu Victor Angelescu, tot încerc să-l conving să pună un antrenor 100%, unul care să aibă mână liberă. Jucătorii să știe că acel antrenor are licență, că este cel care decide și vorbește după meciuri, să nu fie doar un băiat bun, cu rezultate, dar fără prea multă școală, care vine din rândul suporterilor, dar care, iertat să fiu, nu poate să se ridice la nivelul Ligii 1.

Iar Rapid este un fenomen, s-au făcut investiții. Să ne uităm la linia de apărare, este probabil una dintre cele mai bune din campionat. Dacă ai un portar decent, o linie de fund stabilă și un mijlocaș defensiv, poți juca cu foarte multe echipe din Liga 1 fără să primești gol.

Pe faza de atac îl ai pe Bălan, care printr-o lovitură liberă, o execuție, îți poate aduce un gol, și uite că s-a făcut tactica. Se vede cu ochiul liber că la Rapid nu există antrenorul principal, ci unul secund”, a declarat Valeriu Răchită, potrivit .

Tehnicianul Rapidului e mulțumit de rezultatele din prima jumătate a sezonului: „Suntem pe un loc nesperat”

În schimb, Mihai Iosif se declară mulțumit de rezultatele echipei sale în cele 15 etape scurse până acum, chiar dacă jocul nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul așteptărilor. Pe 19 noiembrie, imediat după pauza competițională prilejuită de , Rapidul va evolua împotriva Chindiei Târgoviște.

„Am jucat slab în prima repriză, nu am făcut ce am lucrat la antrenament. Am avut o discuție mai aprinsă cu ei la pauză, le-am spus ce trebuia să le spun. Fiecare om are subconștient, iar acesta lucrează întotdeauna.

Dacă stăm bine și ne uităm unde eram acum un an, în Liga 2, unde nimeni nu ne dădea șanse, eu sunt foarte mulțumit. Suntem pe un loc nesperat, nimeni nu ne vedea să facem atât de multe puncte, iar eu sunt încântat și uimit de ce am reușit să facem.

Acum vom analiza ce am făcut în aceste 15 etape și vom vedea ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine. Sper să revenim mai puternici după aceste două săptămâni de pauză”, a explicat tehnicianul giuleștenilor, imediat după victoria cu Academica Clinceni.