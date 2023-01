Mihai, lecție pentru tatăl său, Cătălin Zmărăndescu, după ce a devenit părinte: ”Viața mea trebuie să i-o dăruiesc lui”

Mihai Zmărăndescu este în culmea fericirii, după ce în urmă cu câteva zile a devenit tată de băiat. Până la 23 de ani a bifat multe victorii în ring și a fost campion la MMA, dar fiul său reprezintă cea mai mare realizare din viața lui. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a făcut pentru FANATIK declarații exclusive și emoționante despre proaspăta viața de părinte, la care se adaptează cu rapiditate.

Un tată emoționat. Mihai Zmărăndescu, lacrimi în sala de nașteri: ”Îmi venea să vărs”

În urmă cu mai puțin de o săptămână, în viața fiului lui Cătălin Zmărăndescu a avut loc cea mai mare schimbare. Mihai, în vârstă de 23 de ani, a devenit tată de băiat, iar noi l-am sunat exact în momentul în care se pregătea să meargă în vizită la spital. Nașterea a avut loc prin cezariană și deși nu au fost complicații, proaspăta mămică și bebelușul au mai rămas câteva zile sub supraveghere.

În acest mod, imunitatea băiețelului va crește, iar va putea să învețe primii pași în ceea ce privește viața de mamă.

„Nu le-a dat drumul. Nu (n.r nu au fost complicații). Au mai stat să fie siguri că e totul bine (…) Eu acum mai alerg, nu prea am stare să stau în casă. Mă duc la ei, mă întorc, mai fac una alta ca să treacă timpul mai repede”, ne-a spus Mihai Zmărăndescu.

Emoțiile nașterii nu au fost mari doar pentru Alexandra, ci și pentru Mihai Zmărăndescu, care a asistat la venirea pe lume a fiului său. E un luptător în adevăratul sens al cuvântului – în 2017 fiind declarat campion mondial la MMA – dar momentul l-a copleșit.

„Eu am asistat la naștere și am crezut că n-o să mi se facă rău, dar mi s-a făcut rău. I-a făcut cezariană și avea o chestie peste care nu puteam să văd. Aveam emoții, așa, pentru ea. Mi s- a făcut foarte cald și tot îmi venea să vărs.

M-a luat și amețeala. Mi-au adus asistentele de acolo un pahar cu apă. Și când am văzut prima dată cum l-au scos pe bebe, adică…am văzut tot procesul, nu-mi venea să cred că e făcut din mine. Eram foarte uimit, nu-mi venea să cred că este al meu”, a declarat Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Mihai, aluzie clară la Cătălin Zmărăndescu: „Toată viața mea trebuie să i-o dăruiesc lui”

Mihai Zmărăndescu recunoaște că a plâns, chiar dacă nu obișnuiește să facă acest lucru. Tânărul știe deja că întreaga viața o să i-o dedice copilului său, mai ales că el a simțit lipsa susținerii și iubirii paterne, având o relație tensionată cu Cătălin Zmărăndescu.

„Am și plâns, dar nu m-a văzut nimeni. Am plâns eu, mi-am pus ochelarii de soare că eram în mașină și am zis să nu mă vadă nimeni”, a dezvăluit Mihai Zmărăndescu.

De ani buni, cei doi nu mai păstrează legătura, iar în urmă cu câteva luni ne spunea că nu mai au ce să-și spună, deoarece luptătorul „a uitat de copiii săi”, sugerându-i, în schimb,

În aceste condiții, Mihai vrea să fie exact opusul tatălui său. Deja se mândrește peste tot cu fiul său și recunoaște, fără rețineri, că abia acum înțelege vorbele altor părinți.

„Din secunda în care l-am văzut am simțit că am devenit un om mult mai responsabil și am devenit un părinte și de acum toată viața mea s-a schimbat și toată viața mea trebuie să i-o dăruiesc lui cât el să nu simtă lipsa de nimic. Vreau să-l cresc… Nu pot să-mi găsesc cuvinte când vorbesc de el. Îl iubesc foarte mult și mi se face dor de fiecare dată când nu sunt lângă el.

Când îmi spuneau ceilalți că trebuie să fii părinte ca să înțelegi anumite sentimente… nu-i înțelegeam, dar acum îi înțeleg și același lucru îl spun și eu altor persoane care încă n-au devenit părinți. E emoționant, nu știu să explic, simți cum ți se schimbă viața în bine”, ne-a dezvăluit Mihai Zmărăndescu.

Cum au ales Mihai Zmărăndescu și viitoarea soție numele băiețelului lor

Cel puțin la fel de mare ca iubirea pentru băiatul său, este dragostea pe care Mihai Zmărăndescu i-o poartă femeii care l-a făcut tată și căreia imediat după naștere i-a trimis, printre lacrimi, un mesaj.

„Nu știu, i-am dat un mesaj. Știu că plângeam și i-am dat un mesaj vocal, dar nu mai știu ce i-am scris și mi-e rușine să intru. Dar nu rușine de cineva, eu așa… Eu nu prea plâng deloc. M-am mândrit cu el peste tot.

Eu am simțit că este mândria mea și cel mai mare lucru pe care l-am realizat în viața mea și am simțit nevoia să împart bucuria asta cu toată lumea. Eu o să mă mândresc cu el peste tot și o să-l arăt tuturor pe băiatul meu”, a mărturisit Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Mihai și Alexandra au ales să-și numească băiețelul Patrick, după o discuție în care au căzut rapid de comun acord, dar aveau pregătit și numele pentru fetiță: Anastasia.

„Mi se pare un nume elegant și interesant și nici prea mult pentru România. Este un nume care cred eu că-l reprezintă pe băiatul meu”, a spus Mihai Zmărăndescu cu privire la numele băiețelului său.

Mihai Zmărăndescu vrea ca fiul să-i calce pe urme: „O să încerc să-l duc pe drumul cu sportul de contact”

Faptul că e părinte tânăr nu-l sperie pe Mihai Zmărăndescu, din contră, afirmă că știe ce vrea de la viață și a fost de la bun început sigur de faptul că vrea să-și întemeieze o familie.

„Emoții cred că ai doar în momentul în care nu știi ce faci cu viața ta. Dar din moment ce tu ai niște idealuri în viață, niște principii și o gândire sănătoasă și o gândire care să-ți permită să poți să crești un suflet, nu cred că este nicio problemă. Vârsta este irelevantă, sunt oameni mult mai responsabili…

Ea este mai mare, are 29, eu am 23, dar sunt oameni maturi, după o vârstă, nu prea și-au ales drumul în viață și nu știu ce fac cu viața lor, iar eu am ales să nu stau în cluburi și să fac alte chestii pe care le fac cei de vârsta mea, am ales să-mi întemeiez o familie”, a declarat Mihai Zmărăndescu.

Chiar dacă Patrick are numai cinci zile, tatăl său „i-a făcut planul” pentru viitor. Mihai vrea că băiatul să-i calce pe urme și să urmeze calea sportului de contact. Dar nu se gândește la formarea lui ca sportiv, ci și ca om și bărbat.

„Un copil sănătos și un copil educat, în primul rând. După aia să facă ce vrea el. Eu o să încerc să-l duc pe drumul ăsta cu sportul de contact. Pentru că eu cred că te disciplinează foarte mult și îți oferă un stil de viață mult mai sănătos decât multe sporturi.

Vreau să fie un băiat care știe cel puțin două limbi străine. Vreau să știe cum să se comporte în societate, să fie un gentleman…cum să se comporte cu părinții lui, cum să aibă grijă de posibili frățiori sau surioare”, a afirmat Mihai Zmărăndescu.

„Acum vreau și o fetiță”

De altfel, Mihai Zmărăndescu nu vrea să se oprească aici, la un copil, un băiețel. Își dorește o familie numeroasă, iar el și Alexandra se gândesc, deja, să mai aibă un copil.

„Eu aș mai vrea. Alexandra m-a zăpăcit. Până acum, în trei luni i s-a schimbat gândirea de foarte multe ori. A zis că vrea, că nu mai vrea, că e greu, că nu mai e greu, că uită că…Nici eu nu mai știu dacă vrea sau nu.

Dar eu cred că o să uite și o să vrea. Ideea eu că eu vrea fată acum. Mi-am dorit foarte mult băiat, dar acum vreau și o fetiță. Dar făcând niște calcule genetice în familii și în familia mea, cred că o să fie tot băiat”, a povestit Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Până la un al doilea copil, Alexandra și-a luat rolul de mamă în serios încă din prima clipă. Deși era programat ca o bonă filipineză să o ajute cu Patrick, s-a răzgândit pe ultima sută de metri.

„Trebuia să vină o bonă filipineză. Eu n-am vrut să vină, pentru că mă gândeam la intimitatea mea. După aia m-am gândit la binele Alexandrei, deci am vrut să vină și Alexandra, de când a devenit mamă, a zis că nu mai vrea pe nimeni, că vrea ea să fie singură.

S-a activat instinctul ăsta matern și cred că nu mai vrea să se apropie nimeni în afară de familie de bebe”, ne-a dezvăluit Mihai Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu se întoarce în ring, la scurt timp după nașterea primul copil

Fără ajutor din exterior, Mihai Zmărăndescu spune că le va fi alături logodnicei și fiului lor. Deja și-a pus pe pauză antrenamentele, cu toate că în martie se întoarcă în ring după o pauză destul de lungă.

„Eu am și un meci în martie în gala lui Moroșanu și deja mi-am oprit antrenamentele, și cele personale și ale mele. Este puțin riscant pentru că totuși am un meci și trebuie să mă pregătesc, dar în același timp prefer să fie mai riscant meciul decât să pățească bebe ceva din cauza microbilor”, a dezvăluit tânărul.

Anul trecut, Mihai declara , dar cel care convins să se întoarcă la marea sa pasiune a fost Cătălin Moroșanu și nu numai.

„Moro. Și că mă enervează prea mult lumea care zice că nu mă mai bat. Adversarul meu o să aibă 40 de kg peste mine. O să fie un ungur, nu mai știu câți ani are, dar are multe kilograme”, a spus Mihai Zmărăndescu acum.

„Bebe reprezintă pentru mine o prioritate”

Faptul că meciul de revenire și nașterea fiului său au avut loc în același an a fost o coincidență și, în ciuda faptului că vrea să câștige, sănătatea lui Patrick este pe primul loc, așa că Mihai Zmărăndescu stă cât se poate de mult departe de pericole.

„S-au nimerit. N-am avut niciun gând să fac asta. Acum aș fi vrut să nu se nimerească, pentru că acum bebe reprezintă pentru mine o prioritate. Este destul de greu în momentul de față să mă duc și la antrenamente, să am și grijă. Nu putem să lăsăm, cel puțin în prima lună, în casă pe nimeni.

Toată lumea este la muncă și cine știe de unde vin bacterii, fără să vrei, iar noi am zis să stăm în casă mai mult cu el, cel puțin până își întărește sistemul imunitar. Am zis să iau o pauză de vreo săptămână jumate – două de la antrenamente, ca să pot să am grijă de el așa cum trebuie”, a încheiat Mihai Zmărăndescu.