Mihai Mitoșeru, adevărul din spatele relației cu Teo Trandafir. Ce îl leagă de celebra prezentatoare: „Poate chiar fi mai importantă”

Mihai Mitoșeru a vorbit despre relația lui cu Teo Trandafir. Au prezentat împreună emisiunea Teo Show de pe Kanal D până de curând, însă ei se cunosc încă de la debutul actorului în carieră.

După ce Mihai Mitoșeru a fost cel care l-a înlocuit și a făcut echipă cu Teo Trandafir la Teo Show.

Dincolo de ce s-a văzut la televizor, cei doi prezentatori au o prietenie reală. are numai cuvinte de laudă despre colega lui de breaslă.

Spune despre ea că este prietena lui de suflet, care în toți acești ani, încă de la începutul carierei, i-a fost alături și la susținut necondiționat.

„Eu cred că poate exista prietenie între un bărbat și o femeie. Uneori, o relație de genul ăsta poate chiar fi mai importantă. Eu mă înțeleg uneori mai bine cu femeile decât cu bărbații, am mai multe de discutat cu ele”, a spus Mihai Mitoșeru pentru

Și alți oameni din domeniu l-au susținut pe Mihai Mitoșeru, iar printre aceștia se numără Mircea Badea, Oreste, Cristi Brancu și Dan Capatos.

Pentru ce este Mihai Mitoșeru recunoscător și ce ar schimba în viața lui?

În vârstă de 47 de ani, Mihai Mitoșeru susține că este recunoscător pentru tot ce viața i-a oferit până în acest moment,

„Pentru viață în primul rând, pentru profesie, pentru oamenii superbi din jurul meu. Pentru tot!”, a spus Mihai Mitoșeru.

Cu toate acestea, vedeta Kanal D își asumă că de-a lungul timpului a luat și decizii greșite, astfel că există anumite lucruri pe care și-ar dori să le poată schimba.

„Aș schimba multe, cum am spus, mai ales la mine. Am învățat, indiferent ce se întâmplă, să mă gândesc în primul rând la ce am greșit eu, nu la ce a greșit celălalt.

Și eu am făcut multe prostii în viața asta și nu le-aș mai repeta niciodată”, a adăugat prezentatorul.