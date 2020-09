Mihai Mitoșeru, din nou în brațele lui Noemi? Ce a dezvăluit vedeta Kanal D despre situația sa actuală

Ar putea exista o împăcare între Mihai Mitoșeru și Noemi? Cum s-a simțit maestrul ceremoniilor fără femeia lângă care s-a simțit cel mai fericit în ultimul an?

Mihai Mitoșeru, din nou în brațele lui Noemi?

Actorul a vorbit despre situația lui sentimentală fără să evite niciun subiect. Prezentatorul emisiunii „Se strigă darul” a spus că s-a ajuns la divorțul de fosta nevastă pentru că amândoi s-au simțit la un moment dat plafonați.

După un an în care au stat separați, Mitoșeru a început să iasă cu altcineva, iar fosta soție a aflat. A mers peste ei în club, iar Mihai s-a simțit destul de măgulit.

Acesta a recunoscut la Teo Show că a jucat la două capete și că își asumă mare parte din suferințele pe care le-a simțit Noemi după despărțire.

„Un an de zile am fost singur, am divortat fără motiv, ne plafonasem. Eu am crezut că dacă divorțăm, ea se trezește, nu s-a trezit. Dar după 6 luni mi-am dat seama că am greșit, dar ea nu și-a mai revenit. Murise tatăl și bunica ei, noi nu ne mai căsătorisem, plus job-ul care o stresa foarte mult. Astfel că un an de zile noi nu am mai vorbit.

„Am jucat la două capete pentru că așa a fost situația”

Și după un an de zile am ieșit și eu cu o fată, am ieșit vreo 3 luni de zile și ea a aflat că noi suntem într-un club și ea a venit acolo. Mi s-a părut foarte tare, dar nu am știut ce să fac. Așa că am scos-o afară să vorbim.

Și ea mi-a zis că m-a lăsat un an de zile să sufăr ca să mă trezesc la realitate.După asta a plecat acasă și noi am început să vorbim iar”, a spus Mitoșeru la Teo Show.

„Eu nu sunt golan, am jucat la două capete pentru că așa a fost situația. Am fost într-o situație urâtă, așa că am încheiat-o cu amândouă, nu din vina mea. Acum sunt singur, dar am ieșit cu o fată de două ori. Nu știu ce va fi, nu-mi propun nimic, dar vreau o relație cu o fată ok”, a mai dezvăluit Mihai.