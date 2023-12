Mihai Neșu, dezvăluiri despre relația cu Gigi Becali: “Atunci am vorbit ultima oară”

Mihai Neșu a susținut un interviu impresionant și a împărtășit gândurile sale înainte de Crăciun cu milioanele de oameni care se gândesc la el și îl admiră.

Mihai Neșu, sprijin din partea lui Gigi Becali: „Mi-a spus să îl contactăm fără ezitare”

Chiar dacă fotbalul nu mai e de mult timp o prioritate în viața sa, Mihai Neșu a păstrat legătura cu Gigi Becali: „Nu suntem chiar așa în contact. El m-a ajutat acum doi ani aproape. Mi-a făcut un cadou și complice a fost Mihai Stoica și directoarea fundației. Au văzut că aveam o mașină adaptată care numai probleme avea și nu prea mă mai ținea”.

l-a ajutat într-un moment de cumpănă: „De frică să nu rămân pe drumuri, că n-o să mai am cu ce să mă deplasez, au căutat un sponsor să-mi cumpăr o mașină nouă și au ajuns la nea Gigi. El a sponsorizat cumpărarea acestei mașini cu care am venit acum”.

Becali i-a promis lui Neșu că îl va ajuta financiar cu centrul de la Oradea de fiecare dată când va avea nevoie: „Atunci am vorbit ultima oară cu dânsul. L-am sunat să îi mulțumesc și mi-a zis că oricând dacă avem nevoie și ne împotmolim cu finanțele aici la proiectul nostru să îl contactăm fără ezitare”.

Mihai Neșu însă nu a apelat la fostul său patron de la FCSB: „Slavă Domnului am avut parte de mult ajutor din partea oamenilor. Dumnezeu ne-a trimis mereu donații și materiale, bani și reușim să ducem în continuare proiectul datorită multor oameni care ne ajută și încă n-am apelat la nea Gigi”.

Mihai Neșu amintiri din fotbal: „Îmi place foarte mult și sunt amator de statistici”

Mihai Neșu nu urmărește toate meciurile însă rămâne conectat la ce se întâmplă: „N-am vorbit cu el de fotbal. Acuma nici eu nu prea mă mai uit la fotbal. Mai urmăresc așa când mă pun în pat. Știu în principal toate rezultatele că mai citesc. Îmi place foarte mult și sunt amator de statistici. Mă uit pe clasamente, rezultate, dar un pic m-am îndepărtat de lumea fotbalului. Toată energia mea e canalizată la proiectul ăsta și la fundație”.

Unul dintre cele mai frumoase momente din fotbal le-a trăit în Olanda, când nimeni nu dădea nicio șansă echipei sale: „Calificarea cu Utrecht a fost ceva nesperat, fiind o echipă medie ca să zic așa. Calificarea în Champions League a fost ceva așteptat și era un fel de responsabilitate. Adică toată lumea se aștepta să ajungem în grupe și era un fel de obiectiv. Dacă ratăm era ca un dezastru.

Dar la Utrecht, fiind o echipă de mijlocul clasamentului nici nu ne așteptam. Patronul, domnul Franz, a fost extraordinar și a salvat echipa de la faliment, nu mai exista dacă nu era el. Avea ambiția asta și își dorea, dar fiind realiști multă lume credea că e o echipă capabilă să ajungă în cupele europene și parcursul a fost foarte greu.

Am jucat cu Lucerna din Elveția, dup-aia cu Celtic Glasgow, care era în Champions League. Pierdusem în tur la Glasgow 2-0 și nu se aștepta nimeni să ne calificăm. În retur i-am bătut cu 3 sau 4-0”.

A jucat împotriva FCSB în Liga Campionilor: „Așteptările nu erau la fel”

Mihai Neșu a rememorat și duelul cu FCSB din grupele UEFA Champions League: „Ne-am calificat și a fost și un parcurs frumos în grupe, noi căzând chiar cu Steaua (n.r. FCSB). Era atunci Marius Lăcătuș antrenor. Am jucat cu Liverpool, cu Napoli, a fost o experiență minunată și extraordinar sufletește să știi că ai ajuns cu o echipă de nivel mai mediu unde nu multă lume se aștepta. Era un vis, dar așteptările nu erau cu la Steaua”.

Neșu nu a fost uitat nici în Olanda: „Mai țin legătura. Chiar acum în ianuarie așteptăm un băiat olandez care a făcut un maraton și a strâns bani pentru fundație. A strâns aproape 3.000 de euro și îmi mai scriu. Au mai venit aici olandezi. A fost și patronul de la Utrecht anul ăsta cu o fată care era angajată la club și m-a ajutat foarte mult în integrarea mea acolo”.

„Bichonul” are o relație specială cu un jucător important: „Oamenii nu m-au uitat și sunt foarte recunoscător că se gândesc așa la mine. Vin și mă vizitează, unul dintre colegii mei de la Utrecht, Dries Mertens, care e unul dintre cei mai buni fotbaliști din Europa și la vârsta asta, și el m-a vizitat aici la Oradea și încă îl așteptăm.

El ne-a ajutat foarte mult cu sponsorizări când juca la Napoli. Aproape an de an ne dona 20-30.000 de euro și e o mare bucurie să știi că oamenii te țin minte și se gândesc la tine. Te vizitează când pot, îți mai dau un mesaj, e un sentiment foarte frumos”.

A plâns după ce România s-a calificat la Euro 2024: „A fost o bucurie imensă”

Mihai Neșu a fost extrem de emoționat după ce echipa națională a României s-a calificat la Campionatul European: „Nu știu dacă lipsa lacrimilor e un instrument de măsură al faptului că ești puternic. Din contră, cred că cine are darul lacrimilor e un dar mare de la Dumnezeu care curăță sufletul.

De exemplu, m-a emoționat foarte tare când s-a calificat România la Campionatul European, aproape mi-au dat lacrimile. A fost o bucurie imensă văzând bucuria lor și faptul că nu se aștepta lumea să se califice. Multă lume i-a tot blamat și am fost cu sufletul alături de ei”, a mai spus fostul jucător, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.