Mihai Onilă, și divorțat, și cu banii luați! Vedeta AxxA e disperată

Mihai Onilă a surprins pe toată lumea în urmă cu aproape o săptămână, când a mărturisit că a ajuns la divorț din motive birocratice. Căsătoria pe care cântărețul o are cu iubita sa, Laura, din Belgia, nu e recunoscută și în România.

Mihai Onilă, și divorțat și cu banii luați!

Mihai Onilă a descris, în exclusivitate pentru FANATIK, o întreagă încrengătură pe care trebuie acum s-o descurce pentru a putea fi în continuare, într-o formă legală, cu cea care i-a fost și îi va fi soție.

a mărturisit, în discuția avută cu FANATIK, că, dorind să rezolve problema cu hârtiile cât mai repede, s-a ales și cu o pagubă de 1.000 de euro. Persoana în care și-a pus bazele n-a mișcat mare lucru pentru a clarifica ce se întâmplă cu el și Laura.

Pentru a rezuma, Mihai Onilă și Laura și-au unit destinele în Belgia, țară unde sunt stabiliți. Căsătoria lor, însă, nu a fost recunoscută și de către autoritățile din țara noastră. Așa că… prietenul lui s-a gândit la varianta divorțului de soția sa pentru a se putea recăsători, de data asta în România.

Cei doi așteaptă în continuare soluții din partea autorităților care au în vedere situația lor. O soluție care pare de-a dreptul suprarealistă. Mihai Onilă a dezvăluit, pentru FANATIK, că speră ca lucrurile să se rezolve cât mai repede posibil și să nu mai piardă alți bani pentru a-i fi recunoscută povestea de iubire și de către autoritățile de la noi.

„Am plătit niște bani, nu s-a întâmplat nimic”

„Eu stau în Belgia, iar Laura Locuia de 20 și ceva de ani în Belgia. Aici, fiecare a venit cu un partener și atunci a trebuit să renunțăm la parteneri, să divorțăm în Belgia. Nu avea sens, practic, să divorțăm în România, din moment ce viața noastră și toate activitățile noastre s-au desfășurat în această țară.

Noi locuiam, fizic, de mulți ani acolo. Bineînțeles că actele de divorț, tot ce a presupus acest proces al divorțului, făcut fiind în limba flamandă, trebuia tradus în română și totul legalizat și în România. Noi nu cunoșteam aceste lucruri. Am dus hârtiile la avocat.

Apoi să așteptăm 6 luni. Am plătit deja niște bani la acea avocată, cam vreo 1.000 de euro. Nu s-a întâmplat nimic. Nu mă plâng că am pierdut banii, doar că noi nu putem beneficia nici acum de această hotărâre de a fi împreună și în acte, să fim recunoscuți și în țară.

Nu am altceva de făcut decât să mi se legalizeze acum și actele de divorț ori să aștept să se legalizeze actele de divorț din Belgia. Sincer, habar nu am cât va dura. M-am gândit că o să mă mai coste încă 1.000 de euro. Habar nu am. Am vorbit cu altă avocată. A spus că putem face asta într-o lună. A zis că se poate rezolva. Noi suntem în așteptare”, a declarat Mihai Onilă, pentru FANATIK.

