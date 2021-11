Mihai Petre nu a fost alături de soția și fiicele sale în seara finalei Asia Express. Ce face coregraful în Israel: „Îmi pare rău”

Mihai Petre s-a aflat în Israel în seara difuzării finalei Asia Express pe micile ecrane. Dansatorul a mărturisit că îi pare rău că nu a putut vedea emisiunea alături de fiicele sale și de Elwira, cea cu care a câștigat concursul de la Antena 1.

Elwira și fata cea mare a celor doi, Catinca, au fost prezente în matinalul de la Antenă, unde au vorbit despre cum au trăit cele două luni petrecute pe Drumul Împăraților.

La un moment dat a intervenit în direct prin videocall și Mihai Petre, care nu a putut fi acasă în cel mai frumos moment al vieții sale.

ADVERTISEMENT

Mihai Petre nu a trăit finala Asia Express alături de familie

Coregraful a declarat că a participat la un campionat de dans în Țara Sfântă, unde cu echipa sa au ajuns în .

Catinca a urmărit cu sufletul la gură părinților săi. Fiica marilor învingători Asia Express a spus că i-au lipsit mult părinții, mai ales de 1 Iunie, de Ziua Copilului.

ADVERTISEMENT

„De Ziua Copilului mi-a fost cel mai dor, pentru că nu erau acolo, acasă. Îmi doream un costum animal print”, a povestit Catinca, fata celor doi, la

„Era primul an în care nu am fost cu ei de Ziua Copilului”, a recunoscut Elwira cu un soi de regret în suflet.

ADVERTISEMENT

Apoi, blondina a spus ce a învățat despre Mihai în urma experienței trăite pe Drumul Împăraților. Dansatoarea nu a făcut decât să-și confirme tot ce știa despre soțul ei.

Ce a descoperit Elwira despre soțul ei în urma experienței de pe Drumul Împăraților

„După 20 de ani de căsnicie, știi multe. Mihai mi-a dovedit încă o dată că este un familist convins. Mi-a dovedit că familia e cel mai important lucru pentru el. Mi-a dat o extra-siguranță”, a spus Elwira.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am fost alături de voi chiar și așa. Am avut un campionat aici. Îmi pare rău că nu am fost acasă. Nu am trăit cu ele finala”, a spus Mihai Petre în direct din Tel Aviv.

Mihai a primit un videoclip cu reacția Catincăi în momentul în care a văzut la televizor că părinții ei au câștigat. Filmulețul l-a emoționat foarte tare pe Mihai și și-a dat seama că tot efortul pe care l-a depus nu a fost în zadar.

ADVERTISEMENT

„Îmi trimise un video, ce reacție a avut aseară! Să renunț nu am vrut niciodată. Asta cu renunțatul nu e pentru noi”, a adăugat Mihai.