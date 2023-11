Mihai Petre, gest emoționant de Sf. Mihail și Gavriil! Ce fac Bobiță și Gabriela Cristea

Ce fac vedetele de Sfinții Mihail și Gavriil? Mihai Petre a recurs la un gest emoționant de ziua sa de nume, în timp ce Gabriela Cristea și Mihai Bobonete au ales să petreacă așa cum o fac majoritatea românilor astăzi, pe 8 noiembrie 2023.

Mihai Petre, gest frumos de ziua sa de nume. Ce fac Mihai Albu, Bobonete și alte vedete de la noi

FANATIK a contactat câteva vedete din România pentru a afla cum își sărbătoresc ziua de nume. Mibai Petre a luat o decizie importantă, sărind în ajutorul copiilor nevoiași. Coregraful și dansatorul s-a implicat într-o campanie umanitară, apelând la bunătatea internauților pentru a strânge fonduri pentru copii.

Mihai Albu își va petrece ziua alături de iubita sa și speră să vorbească și cu o altă sărbătorită din viața sa, fiica Mikaela, cu care an de an se felicită de onomastică. Gabriela Cristea ia o pauză de la petreceri, căci a tot avut aniversări în ultima perioadă, așa că anul ăsta e pe chill, în timp ce Mihai Bobonete filmează pentru

Mihai Petre: „Ăsta ar fi cel mai potrivit cadou pentru mine”

„Îi ajut pe oamenii ăștia, nu fac nimic special de ziua mea. Vin la mine la sală și predau în continuare cursurile de dans și, tocmai de aia pentru că nu prea mă întâlnesc cu oamenii decât la sala de dans și în mediul online m-am hotărât ca împreună cu Hopes and Homes for Children să îi ajutăm pe copiii ăștia.

Cam ăsta ar fi cel mai potrivit cadou pentru mine, să doneze fiecare cât poate pentru ei și să ne bucurăm de asta, mai ales ei să se bucure, în cele din urmă. Nu e nici o sumă mare, sper să o strângem, asta m-ar bucura cel mai mult de ziua mea”, a declarat Mihai Petre, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Albu petrece cu iubita și vorbește cu fiica sa, Mikaela

„Mai am încă doi colegi la mine la firmă și probabil o să facem, ca în fiecare an, o mică chestie, ceva, un tort, nu știu, se ocupă ei. O să sărbătoresc la serviciu o dată, iar acasă cu iubita mea. Singura tradiție pe care o am e să vorbesc cu fiica mea, pe care o cheamă Mikaela, o să vorbim…

Cam asta e tradiția să vorbim”, ne-a spus Mihai Albu. Fostul soț al ne-a mai mărturisit că a reușit să se adune după pierderea dură pe care a suferit-o acum două luni, când mama lui s-a stins din viață. „Da, uite că au trecut două luni și un pic. M-am mai adunat, n-am încotro, asta e”, ne-a mai zis Mihai Albu.

Bobonete, la filmări. Cove, sărbătorit la teatru, dar și acasă

Mihai Bobonete nu ține să marcheze în vreun mod special ziua sa de nume. Are destulă activitate cu care să își ocupe timpul, după cum ne-a declarat. „Nu petrec în niciun fel. Sunt la muncă, am filmări. Sărbătoresc prin muncă, oarecum”, ne-a spus Bobonete.

Gabriel Coveșeanu, realizatorul show-ului „Cursa iubirii” nu e singurul din familia sa care își serbează ziua de nume. Și pentru băiatul său e o zi cu totul specială. „Avem dublă sărbătoare în familie, suntem doi sărbătoriți. Eu, Gabriel și fiul meu cel mic, Răzvan.

Așa că vom ieși pe seară să mâncăm ceva în oraș și așteptăm cadourile. Până atunci, însă, sărbătoresc alături de colegii de la teatru și cei de la Prima TV cu niște prăjituri și un suc. E o zi mare care, cu siguranță, nu trece necelebrată”, ne-a împărtășit Cove.

Gabriela Cristea a pus pauză la petreceri

Mihai Sturzu, fostul membru al trupei HI-Q, e prins și el cu treabă: „Sincer, nu fac nimic extraordinar. Am un curs de vreo șase ore și un examen. Atât”. fosta realizatoare de la Acasă TV ne-a spus că nu există mod mai frumos de a-și petrece ziua de nume altfel decât „răspunzând la mesaje și apeluri telefonice”.

Gabriela Cristea, vedeta de la Mireasa: Capriciile iubirii, a spus că face o pauză de la petreceri căci a tot a avur parte de aniversări în ultima perioadă. „Nu mai facem nimic că ne-am săturat să mai facem ceva în perioada asta.

Nu mai putem, suntem foarte obosiți. Am avut multe aniversări și, totuși, nu mai facem nimic. Chiar nu facem nimic, acasă, cu fetele, noi între noi, atât, plus că muncim”, ne-a spus Gabriela Cristea.