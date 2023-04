Mihai Petre umilește Survivor România și PRO TV! Juratul de la Te cunosc de undeva: „O arată cifrele!”

Mihai Petre umilește Survivor România, juratul de la Te cunosc de undeva vorbind deschis despre oferta cu care televiziunile din România se prezintă în fața telespectatorilor.

Mihai Petre, lovitură de imagine pentru Survivor România și PRO TV. Juratul de la Te cunosc de undeva preferă Antena 1

Coregraful și dansatorul pe care toată lumea îl știe de la show-ul „Dansez pentru tine” de la PRO TV pare să întoarcă armele împotriva postului care l-a făcut popular, dar asta nu e de mirare.

Mihai Petre are de ceva timp contracte de colaborare cu Antena 1. E firesc să spună de bine despre postul de televiziune care îl plătește. A câștigat Asia Express împreună cu soția sa, Elwira. Acum, are un rol de jurat la Te cunosc de undeva.

Artistul a fost invitat de participant la TCDU alături de CRBL, , unde a răspuns la o întrebare… roșie, cum ar zice Denise Rifai.

Țibulcă, fostă vedetă Kanal D, a aflat de la Mihai Petre care este cel mai bun reality-show din România, la ora actuală. În opinia coregrafului, America Express sau Asia Express, în varianta în care el a câștigat, e, de departe, cea mai bună producție TV de la noi la ora actuală.

Mihai Petre a ajuns la Antena 1 datorită Monei Segall

Mihai a zis că odată cu plecarea producătoarei de televiziune Mona Segall de la la Antena 1, s-a produs și renunțarea sa la ideile postului de pe Pache Protopopescu.

„Dacă tu rezonezi cu o anume echipă… la mine despre asta a fost vorba. Nu a fost vorba despre un post sau altul de televiziune. A fost despre oameni. Am fost și m-am întors. Pentru că au fost proiectele. Da, m-am întors la Românii au talent, pentru că e un proiect de-o viață.

Atunci când am luat o decizie a fost emoțională (n.r.: se referă la transferarea ulterioară la Antena 1, după ce plecase în urma terminării Dansez pentru tine). Am vrut să fiu alături de Mona Segall în momentul ăla. Am învățat enorm de la Mona”, a dezvăluit Mihai Petre, jurat la Te cunosc de undeva, pe YouTube.

„America Express e cel mai bun reality”

Acesta și-a continuat polologhia, dorind să menționeze că America Express este cel mai bun produs tv de tip reality-show din România.

„America Express e cel mai bun reality posibil în momentul ăsta. Adică, nu, nu există”, a spus Petre. „Și o arată cifrele, până la urmă”, l-a completat Radu Țibulcă, iar Mihai a confirmat: „Exact”.

„Și are poveste, nu e doar competiția aia. Vezi locuri pe care poate nu le vezi niciodată”, a ținut să adauge juratul de la Te cunosc de undeva.