Mihai Pintilii, poveste emoționantă de viață: „Puneam tablă pe casă”

Mihai Pintilii a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, unde . Fostul căpitan al FCSB și-a adus aminte și de copilărie, când era nevoit să își câștige singur existența.

Mihai Pintilii, poveste extraordinară: „Mă lua la blocuri, la șapă, căram pe 20-30 de lei”

Începutul în fotbal a fost extrem de anevoios pentru „Pinti”: „M-am dus să dau probă de joc și nu m-au primit la Iași. Jucam la Liga 4 lângă un sat de pe lângă Iași, la Holboca. Am ajuns în Liga 3 la Viitorul Hârlău. Am jucat jumătate de an, apoi a murit primarul și s-a desființat echipa. Am zis: ‘Gata, s-a terminat cu fotbalul!’. M-am întors la Liga 4 și munceam cu ziua.

Viața nu a fost deloc blândă cu Mihai Pintilii în perioada în care era adolescent: „Puneam tablă pe casă, mă trimitea mama… Terminasem profesionala și aveam ajutor de șomaj”, a povestit oficialul FCSB, pentru .

Mergeam cu tata la lucrări și puneam tablă pe casă. Făceam de toate. O altă grupă de băieți mă lua la blocuri, la șapă, căram pe 20-30 de lei. Doar să nu mă vadă mama acasă că stau degeaba”.

Mihai Pintilii și aventurile începutului în fotbal: „N-avem loc. Duceți-vă la Lugoj că se face echipă”

Mihai Pintilii a povestit și cum a fost refuzat de Minerul Motru: „A venit un telefon de la fostul antrenor de la Hârlău. L-a sunat pe Ovidiu Mihalache, fostul fundaș central. ‘Nu vreți să mergeți la Minerul Motru?’. Nici nu știam unde-i Motru! Ne-am uitat… Salt la Liga 2 de la Liga 4. ‘Mergem!’. Ne-a dat numărul de telefon al unui impresar și-am plecat. Am ajuns la București.

Vă jur acum!, n-am văzut atâtea linii de tren… Doamne ferește!, unde am ajuns?! Am rămas uimit. Eu nici n-aveam telefon. Doar Mihalache avea. Era pentru prima dată când plecam de-acasă. Aveam 30-40 de lei la mine. Cei de la Motru erau cazați la Băile Herculane. Am mers acolo, am sunat când am ajuns, pe la zece seara. N-a răspuns nimeni”.

Disperați au luat-o la pas să îi caute pe cei de la club, însă soarta nu le-a surâs nici de această dată: „Ne plimbam prin stațiune să dăm de ei. Nimic. La un moment dat ne vede antrenorul, cu directorul sportiv. ‘Băieți, veniți încoa’! Voi sunteți de la Iași?’. ‘Da’. Mi-am făcut cruce când l-am auzit. ‘Ce faceți?’. ‘Am venit, că ne-a trimis domnul Mladin’. ‘N-aveți loc, bă băieți. Stați aici, mâncați aici, dormiți unu’ într-o cameră, unu’ într-o cameră. Duceți-vă la Lugoj că se face echipă și au bani’.

„Nu voiam să mai merg nicăieri. Zece lei avea”

la Lugoj: „La ora 5 dimineața am luat trenul spre București să plecăm acasă. Nu voiam să mai merg nicăieri. Zece lei aveam, mâncasem și noi roșii, ce-am găsit. Am luat trenul spre București, dar cred că pe la Severin ne-a sunat impresarul.

‘Ce faceți?’, ‘Mergem la București’. ‘Bă nenorociților, mergeți la Lugoj că vă așteaptă oamenii’. Eu îi ziceam lui Mihalache că e mai bine acasă. ‘Nu, nu’. Între timp, ne-a prins și controlorul. N-aveam bilete, nimic, ne-a luat buletinele cu bagajele.

Am coborât la Severin cu bagajele, ne-au predat la poliția TF. Ne-au băgat în secție, în gară. Ăla a avut suflet bun… Eram rupți de foame, obosiți. Ne-au dat buletinele și-am plecat”.