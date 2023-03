Mihai Rait, Dorel din Las Fierbinți, și secretul rușinos din trecutul său: „Eram praf”

Mihai Rait, Dorel din Las Fierbinți, a dezvăluit unul din cele mai rușinoase secrete ale vieții sale. Înainte să se facă actor, comediantul a vrut să devină economist, încurajat în acest sens de mama sa, care a fost contabilă.

Mihai Rait, Dorel din Las Fierbinți, studii la o facultate care s-a desființat după 3 ani de la deschidere

Doar că… socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din târg. Ajuns în Capitală, la sfârșitul anilor 1990, Mihai s-a lovit de o realitate cruntă: era praf la matematică, iar asta i-a adus două eșecuri răsunătoare.

Actorul a vrut să dea la Academia de Studii Economice (ASE), dar a picat cu brio. Și-a încercat apoi norocul și la Spiru Haret, unde a luat o notă mai mare, dar tot insuficientă pentru a intra la facultate.

În cele din urmă, și-a ”îndeplinit” visul de a studia economia la o facultate-fantomă, care s-a închis după doar trei ani de la inaugurare. Mihai Rait își amintește și acum cât de sinistră era clădirea facultății la care a dat, înainte să se apuce serios de actorie.

„La ASE am luat 3,50. La Spiru Haret am luat 4”

„În 1998 am venit în București, planul fiind ASE. Terminasem Economicul în Hârșova. Maică-mea, contabilă fiind, mi-a zis că e de viitor. La ASE am luat 3,50. Nu prea poți să faci contabilitate fără matematică. Eram praf. La Spiru Haret am luat 4-4,25.

Găsisem eu o mizerie: Facultatea Europa Ecor. Știi cum era acolo? Vestul sălbatic. La etajul unu erau fetele, apoi erau nefamiliștii, muncitorii… Aia era facultatea. La admitere era așa: e adevărat că 2 cu 2 fac patru? Adevărat sau fals? Cum să nu intru?

În anul trei m-a felicitat că s-a desființat toată nenorocirea aia. Deci nu exista student în anul patru, că facultatea era doar de trei ani. I-am zis lui tata, vezi că e cu manevre Europa Ecor.

În 2000 a fost pa, tot! Am fost zilele trecute, am ajuns pe acolo. M-a băgat Waze-ul. I-am arătat soției: uite, aici am făcut eu facultatea. Aia era singura variantă. După aia am zis să fac și eu o facultate serioasă. Am făcut și postliceala la controlul calității în Țăndărei”, a dezvăluit Dorel din Las Fierbinți în podcastul lui Gojira,

Teatrul nu s-a lipit deloc de Mihai: „Din cinci replici, am uitat trei”

Mihai a mai spus că, deși îi place foarte mult să joace, teatrul nu s-a lipit deloc de el. în a mărturisit că a jucat într-un spectacol scris de Mimi Brănescu, însă, din cauza tracului, a realizat că scena nu e pentru el.

„La primul spectacol, din cinci replici, am uitat trei. Am zis că nu e de mine teatrul. Am avut mereu teama asta față de public: dacă uit textul. La serial e mai relaxată treaba”, a mai povestit Mihai Rait.

În Las Fierbinți și-a găsit cu adevărat bucuria de a face ce îi place, la acest serial filmând 11 ani. Simpaticul Dorel a spus, cu sinceritate, că nu i-a plăcut la început să se vadă la tv. De fiecare dată când se vedea, chiar și în reclame, avea impresia că joacă extrem de prost. Cu timpul s-a obișnuit să nu se mai critice atât de rău.

„Nu suportam să mă văd. La prima reclamă abia m-am uitat. Am zis: ia uite ce prost am jucat”, a completat Mihai Rait.