Mihai Rotaru a vrut să-l aducă pe Alex Cicâldău la Universitatea Craiova. Ce a împiedicat mutarea-bombă

Universitatea Craiova a încercat să-l repatrieze pe Alexandru Cicâldău. anului trecut, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mihai Rotaru a anunțat că, în cele din urmă, internaționalul român va rămâne la Konyaspor.

Mihai Rotaru a vrut să-l aducă pe Alex Cicâldău la Universitatea Craiova

Alexandru Cicâldău este împrumutat de Galatasaray la Konyaspor până la finalul sezonului. luptă alături de formația turcă pentru salvarea de la retrogradare.

Mihai Rotaru a vrut să-l readucă în Bănie pe jucătorul în vârstă de 26 de ani. Patronul a ajuns la un acord cu Cicâldău, iar discuțiile cu Galatasaray, clubul proprietar, intraseră în linie dreaptă. Mutarea a picat în momentul în care oltenii au luat legătura cu Konyaspor.

„Am mutat și la capitolul veniri și vom muta în continuare. Mai avem trei poziții de acoperit, dar două neapărat. Avem nevoie de un fundaș central, v-am mai spus. Cu Cicăldâu informația ar fi fost adevărată acum 3 săptămâni.

„Konya nici nu a vrut să audă. E om de bază acolo”

Astăzi nu mai este adevărată în sensul în care trebuiau să fie 3 părți convinse și care să agreeze mutarea. În speță, Cicâldău și nu erau probleme acolo, Galatasaray, care este clubul proprietar, unde lucrurile ar fi mers spre bine, doar că este și Konyaspor cei care îl au împrumut până în vară.

În momentul în care am deschis discuția, Konya nici nu a vrut să audă. Este un om de bază la Konya, ei au o situație dificilă în clasament. Nu iau în calcul să se despartă de Cicâldău. A fost ca la Mitriță când am încercat să-l aducem prima oară.

Ne înțelesesem cu New York-ul, ne înțelesem cu Mitriță, doar că saudiții nu au vrut să-i dea drumul. L-am luat după 6 luni și a fost mai bine că nu am mai plătit nimic la New York.

Cicâldău, chiar dacă a fost crescut la Farul, Craiova este prima lui casă în acest moment. Cu toată dragostea lui pentru Farul și pentru că este un produs al academiei lor”, a declarat Mihai Rotaru, la .

În actuala stagiune, Alexandru Cicâldău a adunat 17 apariții la Konyaspor, reușind să marcheze un singur gol și să ofere două pase decisive. În tricoul Universității Craiova, fotbalistul format la Academia „Gheorghe Hagi” a înregistrat 129 de meciuri, 33 de goluri și 21 de pase decisive.