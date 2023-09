Alex Cicâldău se teme că România ar putea juca fără spectatori acasă: „De ei depinde calificarea la Euro”

Sunt șanse mari ca România să joace fără spectatori cel puțin unul din cele pe care le mai are de disputat pe teren propriu până la finalul preliminariilor lui Euro 2024, cu Andorra și cu Israel. „Tricolorii” s-au impus cu 2-0 împotriva reprezentativei din Kosovo, .

Alex Cicâldău se teme că România va juca fără spectatori: „E un factor important în a ne califica la Euro”

În prima repriză, duelul de pe Național Arena a fost întrerupt timp de aproximativ 40 de minute deoarece câțiva fani ai României . Din acest motiv, „tricolorii” riscă să aibă stadionul suspendat la meciurile de acasă.

„Cred că cel mai important este că am reușit să câștigăm acest meci și că am luat cele trei puncte și că suntem în continuare pe a doua poziție. Sincer, simțeam că o să vină golul, pentru că am dominat meciul din primul minut și, chiar dacă și ei au avut ocaziile lor, cred că am meritat să câștigăm acest meci.

Ei (n.r. – kosovarii) cred că încercau să ne provoace pentru că noi eram într-un moment mai bun și am jucat mai bine decât ei. Per total eu zic că e bine și suntem mulțumiți că am luat cele trei puncte, pentru că ăsta era obiectivul din această seară.

Sincer nu mă pricep la regulament în aceste cazuri. Am întrebat și noi și ni s-a spus că n-are cum să întrerupă meciul din primul moment de genul. Știam că se va relua, știam că vom reveni pe teren și știam ce avem de făcut.

Eu cred că va conta foarte mult, ținând cont de ultimele două meciuri și de numărul mare de fani care a venit să ne susțină. Cred cu tărie că sunt factor foarte important în a ne califica la Euro”,a declarat Alex Cicâldău, după România – Kosovo 2-0.

„Șase puncte obligatorii cu Belarus și Andorra”

Până la finalul campaniei de calificare la turneul final, România mai are de jucat două meciuri pe teren propriu, cu Andorra și Elveția. Următoarele două partide ale „tricolorilor” din Grupa I sunt programate pe 12 și pe 15 octombrie, cu Belarus, respectiv Andorra.

„Șase puncte sunt obligatorii la următoarea convocare. Trebuie să analizăm ce am făcut bine și mai puțin bine în acest meci și să ne gândim la următoarele două meciuri ca să luăm șase puncte.Dacă ne uităm, avem o națională cu valoare care poate să meargă la Euro

(n.r. – despre critici) Eu nu citesc presa. Criticile cred că au și ele rostul lor. Trebuie analizate și ele. Eu nu citesc presa și nu le bag în seamă. E normal ca atunci când echipa să nu aibă rezultate sau un joc bun să apară criticile”, a adăugat mijlocașul lui Konyaspor.

